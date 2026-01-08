|높은
ADP 비농업 고용 변화는 미국 경제의 주요 부문에서의 월별 고용 변화를 보여줍니다. 그 지표는 농업을 고려하지 않습니다. 이 계산에는 최대 2,300만 명의 직원(미국 민간 부문 전체 직원의 약 20%)을 고용하는 약 406,000개의 민간 기업으로부터 수집된 데이터가 포함됩니다.
노동 통계국이 비농업 급여를 계산할 때 채택한 방법론과 달리, ADP는 해당 달의 총 급여가 아닌 개별 직원의 급여를 고려합니다. 이는 한 직원이 여러 급여(상여금 및 기타 지급)에서 언급될 수 있기 때문에 보고서 데이터가 부정확할 수 있기 때문입니다.
통계 특이치는 표본 데이터에서 제외됩니다.
이 보고서는 생산 부문(광업, 건설, 제조업)과 서비스 부문(무역, 운송, IT, 금융, 프로페셔널 및 기술 서비스, 관리 및 지원 서비스, 관리 및 지원 서비스, 교육, 의료, 레크리에이션, 예능 등)을 반영합니다. 또한 중소기업(최대 직원 50명), 중견기업(50~499명) 및 대기업(직원 500명 이상)의 변화를 간략히 보여 줍니다.
그 지표는 미국의 노동시장 상태를 특징짓습니다. 이 보고서는 노동 통계국의 보고서보다 이틀 앞서 발행되기 때문에 경제학자들은 이 보고서를 공식 보고서로 보고 있습니다.
고용 증가는 소비자 지출 증가의 주요 지표입니다. 연준은 금리 결정에 있어 노동시장의 상태를 고려합니다. 따라서 지표 성장은 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
"ADP 미국 비농업 고용 변화 (ADP United States Nonfarm Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
