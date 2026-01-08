ADP 비농업 고용 변화는 미국 경제의 주요 부문에서의 월별 고용 변화를 보여줍니다. 그 지표는 농업을 고려하지 않습니다. 이 계산에는 최대 2,300만 명의 직원(미국 민간 부문 전체 직원의 약 20%)을 고용하는 약 406,000개의 민간 기업으로부터 수집된 데이터가 포함됩니다.

노동 통계국이 비농업 급여를 계산할 때 채택한 방법론과 달리, ADP는 해당 달의 총 급여가 아닌 개별 직원의 급여를 고려합니다. 이는 한 직원이 여러 급여(상여금 및 기타 지급)에서 언급될 수 있기 때문에 보고서 데이터가 부정확할 수 있기 때문입니다.

통계 특이치는 표본 데이터에서 제외됩니다.

이 보고서는 생산 부문(광업, 건설, 제조업)과 서비스 부문(무역, 운송, IT, 금융, 프로페셔널 및 기술 서비스, 관리 및 지원 서비스, 관리 및 지원 서비스, 교육, 의료, 레크리에이션, 예능 등)을 반영합니다. 또한 중소기업(최대 직원 50명), 중견기업(50~499명) 및 대기업(직원 500명 이상)의 변화를 간략히 보여 줍니다.

그 지표는 미국의 노동시장 상태를 특징짓습니다. 이 보고서는 노동 통계국의 보고서보다 이틀 앞서 발행되기 때문에 경제학자들은 이 보고서를 공식 보고서로 보고 있습니다.

고용 증가는 소비자 지출 증가의 주요 지표입니다. 연준은 금리 결정에 있어 노동시장의 상태를 고려합니다. 따라서 지표 성장은 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: