Baker Hughes US 오일 리그 카운트는 북미에서 운영 중인 활성 오일 리그 수를 나타냅니다. 이 지수는 매주 금요일에 발표됩니다.

베이커 휴즈는 1944년부터 석유 굴착 장치를 세어 왔습니다. 70년 동안 일관되게 편집된 통계 데이터는 산업 상태에 대한 현재 평가와 일반적인 과거 분석 모두에서 유용합니다. 리그 카운트는 주요 경제 매체와 업계 간행물에 의해 발표되며, 많은 통계 보고서에 포함되어 있습니다.

이 지수는 석유 및 가스 산업 활동의 중요한 지표로 여겨집니다. 시추 시설이 활성화되면 석유 서비스 산업이 제공하는 제품과 서비스를 소비합니다. 베이커 휴즈 리그 카운트는 석유 소비와 수요를 나타내는 선행 지표입니다. 에너지 부문의 예상 공급 및 수요 값과 국지 및 글로벌 규모의 유가 수준은 이 지표를 기반으로 합니다.

활성 시추 장치 수는 경제적 이유(원유 가격 회수를 위해 시추 장치를 중단할 수 있음) 및 기술적 요인(장비 고장, 기상 조건 등)으로 인해 감소될 수 있습니다.

일반적으로 시추 장치의 수가 증가하면 석유 생산량이 증가합니다. 결과적으로, 석유 시장에서의 공급의 성장은 유가를 하락시킵니다. 반대로, 활성 시추 장치 수의 감소는 유가에 유리합니다.

