홍콩 경제 달력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% 분기별
실업률 3개월 3.8% 11월 2025 3.8% 월별
CPI y/y 1.2% 11월 2025 1.2% 월별
무역 수지 HK$​-48.500 B 11월 2025 HK$​-39.900 B 월별

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 00:30, HKD, S&P 글로벌 PMI, 예측: 51.5, 이전: 52.9
2026.01.07 08:30, HKD, 외환보유고, 실제: $​427.9 B, 예측: $​424.7 B, 이전: $​429.4 B

경제지표

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% 분기별
GDP y/y 3.8% 3 Q 2025 3.8% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 3개월 3.8% 11월 2025 3.8% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI y/y 1.2% 11월 2025 1.2% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
HKMA M3 통화 공급 y/y 4.5% 11월 2025 4.5% 월별
외환보유고 $​427.9 B 12월 2025 $​429.4 B 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 HK$​-48.500 B 11월 2025 HK$​-39.900 B 월별
수입 y/y 18.1% 11월 2025 18.3% 월별
수출 y/y 18.8% 11월 2025 17.5% 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 PMI N/D 12월 2025 52.9 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 y/y 6.5% 11월 2025 6.9% 월별