홍콩 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|실업률 3개월
|3.8%
|11월 2025
|3.8%
|월별
|CPI y/y
|1.2%
|11월 2025
|1.2%
|월별
|무역 수지
|HK$-48.500 B
|11월 2025
|HK$-39.900 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 00:30, HKD, S&P 글로벌 PMI, 예측: 51.5, 이전: 52.9
2026.01.07 08:30, HKD, 외환보유고, 실제: $427.9 B, 예측: $424.7 B, 이전: $429.4 B
경제지표
|GDP
|GDP q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|GDP y/y
|3.8%
|3 Q 2025
|3.8%
|분기별
|노동
|실업률 3개월
|3.8%
|11월 2025
|3.8%
|월별
|가격
|CPI y/y
|1.2%
|11월 2025
|1.2%
|월별
|통화
|HKMA M3 통화 공급 y/y
|4.5%
|11월 2025
|4.5%
|월별
|외환보유고
|$427.9 B
|12월 2025
|$429.4 B
|월별
|무역
|무역 수지
|HK$-48.500 B
|11월 2025
|HK$-39.900 B
|월별
|수입 y/y
|18.1%
|11월 2025
|18.3%
|월별
|수출 y/y
|18.8%
|11월 2025
|17.5%
|월별
|비즈니스
|S&P 글로벌 PMI
|N/D
|12월 2025
|52.9
|월별
|소비자
|소매 판매 y/y
|6.5%
|11월 2025
|6.9%
|월별