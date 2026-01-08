마킷복합 PMI는 인도 제조업과 서비스업 내 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서다. 이 지표는 국내 민간기업에 근무하는 구매관리자들을 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 한 것입니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 따라서, 그들은 조건이 언제 더 좋게 또는 더 나쁘게 변하는지 보는 첫 번째 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

구매관리자들은 입출력 가격, 고용, 생산, 신규주문 등 업무의 기본요소를 평가하는 설문지를 작성합니다. 조사 참여자는 상대적인 추정치, 즉 데이터가 상승했거나 데이터가 하강했거나 데이터가 동일하게 유지되는 경우 이를 제공합니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지표는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

PMI는 가장 인기 있는 지수 중 하나로 분석가들이 예의 주시하고 있습니다. 인도 민간 부문 전체의 비즈니스 활동에 대한 운영 정보를 제공합니다. 생산과 물가상승률의 선행지표라는 해석이 나옵니다. PMI 성장은 인도 루피화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: