캘린더섹션

경제 달력

국가

멕시코 총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
비즈니스
낮음 -5.8% -6.3%
-8.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-5.0%
-5.8%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

연간 총 고정 투자액 y/y, n.s.a. 보고한 달에 전년도 같은 달에 비해 멕시코 총 고정자본 형성의 총량 변화를 입증합니다. 지표 계산에는 1년 이상 생산 공정에 사용되고 재산권의 적용을 받는 자산이 포함됩니다. 제공된 데이터는 계절 조정되지 않습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
-5.8%
-6.3%
-8.4%
9월 2025
-8.4%
-6.1%
-8.9%
8월 2025
-8.9%
-6.0%
-7.2%
7월 2025
-7.2%
-5.8%
-6.8%
6월 2025
-6.8%
-5.6%
-6.7%
5월 2025
-6.7%
-5.7%
-7.7%
4월 2025
-7.7%
-1.0%
-4.7%
3월 2025
-4.7%
-2.4%
-6.0%
2월 2025
-6.0%
-6.7%
-5.9%
1월 2025
-5.9%
-1.7%
-4.1%
12월 2024
-4.1%
3.8%
-0.3%
11월 2024
-0.3%
-2.0%
-4.5%
10월 2024
-4.5%
-3.6%
-2.3%
9월 2024
-2.3%
3.4%
-0.9%
8월 2024
-0.9%
2.7%
3.9%
7월 2024
3.9%
-2.2%
0.7%
6월 2024
0.7%
1.5%
5.6%
5월 2024
5.6%
6.2%
10.5%
4월 2024
10.5%
13.3%
10.9%
3월 2024
10.9%
16.4%
10.7%
2월 2024
10.7%
7.6%
13.1%
1월 2024
13.1%
15.3%
12월 2023
15.3%
19.3%
11월 2023
19.3%
24.3%
10월 2023
24.3%
20.4%
23.3%
9월 2023
23.3%
28.2%
8월 2023
28.2%
8.1%
26.6%
7월 2023
26.6%
26.0%
6월 2023
26.0%
12.1%
17.4%
5월 2023
17.4%
7.6%
6.1%
4월 2023
6.1%
11.0%
9.1%
3월 2023
9.1%
10.4%
12.7%
2월 2023
12.7%
8.7%
7.9%
1월 2023
7.9%
8.1%
9.4%
12월 2022
9.4%
6.4%
6.6%
11월 2022
6.6%
4.8%
6.2%
10월 2022
6.2%
4.9%
3.3%
9월 2022
3.3%
4.3%
6.5%
8월 2022
6.5%
4.9%
2.1%
7월 2022
2.1%
7.0%
7.8%
6월 2022
7.8%
6.6%
6.2%
5월 2022
6.2%
6.5%
7.0%
4월 2022
7.0%
3.8%
5.9%
3월 2022
5.9%
5.1%
1.7%
2월 2022
1.7%
8.1%
8.6%
1월 2022
8.6%
6.8%
7.6%
12월 2021
7.6%
6.2%
5.9%
11월 2021
5.9%
8.2%
6.5%
10월 2021
6.5%
12.0%
9.9%
9월 2021
9.9%
15.0%
13.9%
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드