연간 총 고정 투자액 y/y, n.s.a. 보고한 달에 전년도 같은 달에 비해 멕시코 총 고정자본 형성의 총량 변화를 입증합니다. 지표 계산에는 1년 이상 생산 공정에 사용되고 재산권의 적용을 받는 자산이 포함됩니다. 제공된 데이터는 계절 조정되지 않습니다.

"멕시코 총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.