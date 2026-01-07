호주 준비 은행(RBA) 상품가격지수 y/y는 보고된 달의 전년도 같은 달에 비해 상품가격의 가중평균변동을 측정합니다.

인덱스 계산에 사용되는 각 값에는 특정 가중치가 부여되며, 이는 기준 기간의 총 수출 볼륨에서 그 중요성을 반영합니다. 다양한 상품 항목의 가중치는 매년 업데이트되며 이전 2 회계연도의 수출가치를 기준으로 계산됩니다. 현재 기준 기간은 2011/2012년으로 설정되었으며, 해당 연도의 지수 벤치마크는 100과 같습니다.

현재 리스트에는 호주가 수출하는 20여 개 상품이 포함돼 있어 호주 수출 실적의 약 90%를 차지하고 있습니다. 호주 준비 은행은 정기적으로 지수 구성요소를 수정하여 모든 주요 위치를 반영하도록 합니다. 그 목록은 대략 5년마다 수정됩니다. 이 계산은 호주 통계국이 제공한 계약과 현물 가격의 가중 평균 값에 기초합니다.

호주는 수출형 경제를 가지고 있습니다. 그것의 발전은 철광석에서 식품(육류, 우유, 식물 제품)에 이르는 주요 상품의 수출 가격에 크게 의존합니다. 가격 변동은 국가의 현금 흐름과 경제 활동에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 상품 지수 증가는 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: