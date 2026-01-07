캘린더섹션

남아프리카 공화국의 총 신차 판매량 (South Africa Total New Vehicle Sales)

남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
비즈니스
총 신차 판매량은 보고된 달에 남아프리카 소매점에서 판매한 차량의 수를 측정합니다.

남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA)는 자동차, 중소형 상용차, 중형 트럭 및 버스 등 차량 종류별로 분류한 월간 판매 데이터를 발표합니다. 이 통계는 국내 판매와 수출을 포함합니다. 후자가 총 매출에서 더 큰 부분을 차지합니다. 이 보고서에는 내년도 전망치도 담겨 있습니다.

자동차 산업은 국가의 GDP와 고용에 상당한 기여를 하고 있기 때문에, 이 지표는 경제의 상태를 반영합니다. 이 지표는 국가의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 따라서 예상보다 높은 판독치는 남아프리카 공화국 및 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"남아프리카 공화국의 총 신차 판매량 (South Africa Total New Vehicle Sales)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
54.896 K
11월 2025
54.896 K
55.973 K
10월 2025
55.956 K
54.686 K
9월 2025
54.700 K
51.775 K
8월 2025
51.880 K
51.489 K
7월 2025
51.383 K
47.210 K
6월 2025
47.294 K
45.206 K
5월 2025
45.308 K
42.379 K
4월 2025
42.401 K
49.460 K
3월 2025
49.493 K
47.943 K
2월 2025
47.978 K
46.990 K
1월 2025
46.398 K
41.092 K
12월 2024
41.273 K
48.557 K
11월 2024
48.585 K
47.990 K
10월 2024
47.924 K
43.995 K
9월 2024
44.081 K
43.681 K
8월 2024
43.588 K
44.325 K
7월 2024
44.229 K
39.873 K
6월 2024
40.072 K
37.120 K
5월 2024
37.105 K
38.062 K
4월 2024
38.172 K
44.008 K
3월 2024
44.237 K
44.732 K
2월 2024
44.749 K
42.215 K
1월 2024
41.636 K
40.268 K
12월 2023
40.329 K
44.877 K
11월 2023
43.281 K
45.460 K
10월 2023
45.445 K
45.997 K
9월 2023
46.021 K
45.727 K
8월 2023
45.679 K
43.575 K
7월 2023
43.389 K
46.800 K
6월 2023
46.810 K
43.205 K
5월 2023
43.060 K
37.238 K
4월 2023
37.107 K
49.993 K
3월 2023
50.157 K
45.198 K
2월 2023
45.352 K
44.082 K
1월 2023
43.509 K
41.723 K
12월 2022
41.783 K
49.698 K
11월 2022
49.413 K
45.981 K
10월 2022
45.966 K
47.984 K
9월 2022
47.786 K
47.346 K
8월 2022
47.420 K
43.264 K
7월 2022
43.593 K
41.052 K
6월 2022
41.019 K
39.063 K
5월 2022
39.177 K
37.168 K
4월 2022
37.107 K
50.465 K
3월 2022
50.607 K
44.128 K
2월 2022
44.229 K
41.330 K
1월 2022
41.382 K
35.944 K
12월 2021
35.948 K
41.630 K
11월 2021
41.588 K
41.041 K
