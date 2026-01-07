총 신차 판매량은 보고된 달에 남아프리카 소매점에서 판매한 차량의 수를 측정합니다.

남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA)는 자동차, 중소형 상용차, 중형 트럭 및 버스 등 차량 종류별로 분류한 월간 판매 데이터를 발표합니다. 이 통계는 국내 판매와 수출을 포함합니다. 후자가 총 매출에서 더 큰 부분을 차지합니다. 이 보고서에는 내년도 전망치도 담겨 있습니다.

자동차 산업은 국가의 GDP와 고용에 상당한 기여를 하고 있기 때문에, 이 지표는 경제의 상태를 반영합니다. 이 지표는 국가의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 따라서 예상보다 높은 판독치는 남아프리카 공화국 및 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: