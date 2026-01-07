핵심 소비자물가지수(Core CPI)는 식품, 주류, 담배, 전기를 제외한 소비재 및 서비스 바스켓의 계절 조정된 가격 변동을 반영합니다. CPI는 유로 지역의 각 지역에 대해 별도로 계산됩니다. 그런 다음, 수집된 데이터는 승인된 방법론에 따라 소비자 가격 일치 지수(HICP)로 컴파일됩니다.

CPI는 가계, 즉 상품과 서비스의 최종 소비자 관점에서 가격 변화를 반영합니다. 지수 계산에는 의류, 주택, 가정 서비스, 건강, 교통, 통신, 레크리에이션 및 문화, 교육, 호텔 및 식당, "기타"가 포함됩니다.

식품, 술, 담배, 에너지는 변동성이 크기 때문에 핵심 CPI 계산에서 제외됩니다. 핵심지수는 가계의 최종 소비지출이 아닌 재화와 용역은 물론 도박, 주택귀속임대, 생명보험, 국가건강보험, 간접측정한 금융중개서비스 등 단일체계에 포함할 수 없는 일부 비용 카테고리를 무시합니다.

소비자 물가 지수(Consumer Price Index)와 유로 지역의 물가 지수는 ECB 이사회가 통화 정책의 효과를 평가하기 위해 사용하는 물가 안정도 척도입니다. CPI가 ECB의 목표 인플레이션 수준을 유지하고 있기 때문에 지수가 유로 시세에 미치는 영향은 보통 크지 않다.

