캘린더섹션

경제 달력

국가

브라질 생산 가격 지수(PPI) m/m (Brazil Producer Price Index (PPI) m/m)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
브라질 지리통계연구소(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
분야:
가격
낮음 -0.48% -0.87%
-0.24%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.39%
-0.48%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

생산자물가지수(PPI) m/m는 브라질 산업기업이 생산한 상품의 판매가격 변동률을 전월 대비 반영합니다. 이 지수는 소비자 물가 상승률을 나타내는 선행 지표로 평가됩니다. 예상보다 높은 판독값은 브라질이 실제로 강세를 보이고 있음을 보여주는 지표가 될 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"브라질 생산 가격 지수(PPI) m/m (Brazil Producer Price Index (PPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
-0.48%
-0.87%
-0.24%
9월 2025
-0.25%
0.04%
-0.21%
8월 2025
-0.20%
0.44%
-0.31%
7월 2025
-0.30%
-1.24%
-1.25%
6월 2025
-1.25%
-0.30%
-1.29%
5월 2025
-1.29%
0.08%
-0.12%
4월 2025
-0.36%
0.50%
-0.60%
3월 2025
-0.62%
0.79%
-0.12%
2월 2025
-0.12%
0.83%
0.15%
1월 2025
0.13%
1.22%
1.35%
12월 2024
1.48%
0.95%
1.25%
11월 2024
1.23%
0.73%
0.97%
10월 2024
0.94%
0.30%
0.62%
9월 2024
0.66%
0.19%
0.66%
8월 2024
0.61%
1.16%
1.53%
7월 2024
1.58%
0.78%
1.26%
6월 2024
1.28%
0.70%
0.36%
5월 2024
0.45%
1.56%
0.67%
4월 2024
0.74%
0.96%
0.35%
3월 2024
0.35%
-0.03%
0.14%
2월 2024
0.06%
0.05%
-0.24%
1월 2024
-0.31%
-1.40%
-0.20%
12월 2023
-0.18%
-0.41%
-0.34%
11월 2023
-0.43%
1.12%
1.07%
10월 2023
1.11%
1.02%
1.06%
9월 2023
1.11%
0.05%
0.75%
8월 2023
0.92%
-1.77%
-0.76%
7월 2023
-0.82%
-2.99%
-2.72%
6월 2023
-2.72%
-1.81%
-3.07%
5월 2023
-3.07%
-0.51%
-0.35%
4월 2023
-0.35%
-0.48%
-0.65%
3월 2023
-0.66%
-0.01%
-0.29%
2월 2023
-0.30%
-0.50%
0.29%
1월 2023
0.29%
-0.92%
-1.26%
12월 2022
-1.29%
-0.70%
-0.52%
11월 2022
-0.54%
-1.41%
-0.86%
10월 2022
-0.85%
-2.14%
-1.89%
9월 2022
-1.96%
-6.20%
-3.04%
8월 2022
-3.11%
2.07%
1.13%
7월 2022
1.21%
3.71%
1.01%
6월 2022
1.00%
3.02%
1.81%
5월 2022
1.83%
1.40%
2.08%
4월 2022
1.94%
0.20%
3.12%
3월 2022
3.13%
-0.90%
0.54%
2월 2022
0.56%
3.02%
1.20%
1월 2022
1.18%
0.57%
-0.08%
12월 2021
-0.12%
2.60%
1.46%
11월 2021
1.31%
0.35%
2.26%
10월 2021
2.16%
-2.33%
0.25%
9월 2021
0.40%
3.49%
1.89%
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드