생산자물가지수(PPI) m/m는 브라질 산업기업이 생산한 상품의 판매가격 변동률을 전월 대비 반영합니다. 이 지수는 소비자 물가 상승률을 나타내는 선행 지표로 평가됩니다. 예상보다 높은 판독값은 브라질이 실제로 강세를 보이고 있음을 보여주는 지표가 될 수 있습니다.

"브라질 생산 가격 지수(PPI) m/m (Brazil Producer Price Index (PPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.