외국인 채권 투자는 일본 공공부문의 외국 채권 투자액입니다. 이 보고서는 일본은행의 영업활동은 포함하지 않습니다. 이 지수는 매주 발행되며 국내 시장에서의 금융 유출을 보여줍니다.

다른 나라의 금리를 일본과 비교할 때, 많은 나라들이 일본보다 더 높은 금리를 가지고 있습니다. 많은 볼륨의 흐름은 이 사실과 관련이 있습니다.

외국인증권의 순매도(자본유입)가 플러스 값이고, 마이너스 값의 차이는 거주자에 의한 외국인증권 순매수(자본유출)를 의미합니다. 순자료는 자본유입과 유출의 차이를 보여줍니다.

예상보다 높은 숫자는 JPY에 대해 긍정적으로, 낮은 숫자는 부정적으로 간주해야 합니다. 그러나 일본 엔화는 국내 지표보다 외국 지표의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다.

