호주 민가 승인 m/m은 신고된 달에 호주 주 당국이 허가한 민가 건설 승인 건수가 이전과 비교하여 변경된 것을 의미합니다.

계산에는 다음이 포함됩니다:

신축 건물 건축 승인

기존 건물의 변경 및 증축 승인

보수공사 승인

이 통계에는 1만 달러 이상의 민간 주거용 건물 건설 승인이 포함되어 있습니다.

계산을 위한 자료는 지방자치단체 및 인증기관에서 수집됩니다. 전통적으로 건설 강도가 일부 기간에 더 높기 때문에, 수치는 계절적으로 조정됩니다. 따라서 계절 조정에서는 데이터를 월별로 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.

그 가치는 주택에 대한 현재의 수요를 반영합니다. 국가 건설업 활동의 주요 지표로 꼽히고 있는데, 건설 인허가 증가는 이후 사업 증가로 이어질 것입니다. 또한, 이 지표는 (주택 대출로 인해) 은행권에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

다만 주택시장에서 과도한 공급이 장기적으로 가격에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 지표에 대한 해석은 또 다른 여지가 있습니다.

마지막 값: