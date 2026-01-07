캘린더섹션

호주 민가 승인 m/m (Australia Private House Approvals m/m)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
비즈니스
낮음 1.3%
-1.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.3%
다음 발표 실제 예측
이전
호주 민가 승인 m/m은 신고된 달에 호주 주 당국이 허가한 민가 건설 승인 건수가 이전과 비교하여 변경된 것을 의미합니다.

계산에는 다음이 포함됩니다:

  • 신축 건물 건축 승인
  • 기존 건물의 변경 및 증축 승인
  • 보수공사 승인

이 통계에는 1만 달러 이상의 민간 주거용 건물 건설 승인이 포함되어 있습니다.

계산을 위한 자료는 지방자치단체 및 인증기관에서 수집됩니다. 전통적으로 건설 강도가 일부 기간에 더 높기 때문에, 수치는 계절적으로 조정됩니다. 따라서 계절 조정에서는 데이터를 월별로 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.

그 가치는 주택에 대한 현재의 수요를 반영합니다. 국가 건설업 활동의 주요 지표로 꼽히고 있는데, 건설 인허가 증가는 이후 사업 증가로 이어질 것입니다. 또한, 이 지표는 (주택 대출로 인해) 은행권에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

다만 주택시장에서 과도한 공급이 장기적으로 가격에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 지표에 대한 해석은 또 다른 여지가 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"호주 민가 승인 m/m (Australia Private House Approvals m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
1.3%
-1.3%
10월 2025
-2.1%
3.2%
9월 2025
4.0%
-1.0%
8월 2025
-2.6%
1.3%
7월 2025
1.1%
-1.9%
6월 2025
-2.0%
-1.0%
5월 2025
0.5%
5.9%
4월 2025
3.1%
-1.9%
3월 2025
-4.5%
1.1%
2월 2025
1.0%
1.4%
1월 2025
1.1%
-2.8%
12월 2024
-3.0%
-1.7%
11월 2024
-1.7%
-4.0%
10월 2024
-5.2%
4.1%
9월 2024
2.2%
2.3%
8월 2024
0.5%
0.9%
7월 2024
0.6%
0.3%
6월 2024
-0.5%
1.9%
5월 2024
2.1%
-0.3%
4월 2024
-1.6%
4.0%
3월 2024
3.8%
12.4%
2월 2024
10.7%
-9.9%
1월 2024
-9.9%
-1.8%
12월 2023
-0.5%
-4.3%
11월 2023
-1.7%
2.9%
10월 2023
2.2%
-4.7%
9월 2023
-4.6%
7.2%
8월 2023
5.8%
0.4%
7월 2023
0.1%
-1.0%
6월 2023
-1.3%
0.8%
5월 2023
0.9%
-3.0%
4월 2023
-3.8%
-3.7%
3월 2023
-2.8%
11.3%
2월 2023
11.3%
-13.5%
1월 2023
-13.8%
-2.1%
12월 2022
-2.3%
-2.5%
11월 2022
-2.5%
-1.1%
10월 2022
-2.2%
-8.5%
9월 2022
-7.8%
4.8%
8월 2022
4.1%
0.8%
7월 2022
0.7%
1.6%
6월 2022
1.2%
-2.1%
5월 2022
-2.7%
-0.2%
4월 2022
0.5%
-3.9%
3월 2022
-3.0%
14.6%
2월 2022
16.5%
-16.3%
1월 2022
-17.5%
-0.3%
12월 2021
-1.8%
-1.6%
11월 2021
1.4%
3.5%
10월 2021
4.3%
-14.8%
123
