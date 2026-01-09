IHS Markit Ltd는 전 세계 경제를 자극하는 주요 산업과 시장에 대한 중요 정보, 분석 및 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 서비스 및 정부를 계약하는 기업에 재무 및 비즈니스 정보, 분석 및 솔루션을 제공하여 운영 효율성을 개선하고 정보에 입각하고 신뢰할 수 있는 의사 결정을 이끌어내는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

IHS Markit는 구매 관리자 지수(PMI®)라는 전 세계 비즈니스 설문 조사 지수를 발행합니다. PMI는 신규 주문, 생산, 고용, 공급업체 인도 시간 및 입력 재고의 통계 데이터를 기반으로 계산된 가중 평균입니다.

IHS 마킷은 현재 전 세계에서 가장 신뢰도가 높은 지수 제공 업체 중 하나로, 주로 매월 업데이트되는 경기동향 지표가 정확하고 일반적으로 유일하기 때문에 중앙은행, 금융시장, 기업 의사결정권자들이 벤치마크로 사용하고 있습니다.

IHS Markit 브라질 PMI – 통합 매달 조사는 산업 및 서비스 분야의 약 800개 기업의 구매 관리자에게 보낸 설문지 응답에서 얻은 정보를 기반으로 합니다. 연구는 GDP에 대한 기여도에 기초하여 부문별, 그리고 회사의 직원 수에 따라 통합됩니다.

수집된 응답은 전월과 비교되며 결과는 0에서 100 사이입니다. 이 지수는 산업 부문과 서비스 부문 모두의 조건을 반영합니다; 50을 넘으면 성장을 나타내고 브라질 현실 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: