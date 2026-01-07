비농업 급여는 해당 달 동안 미국 경제의 모든 비농업 부문에서 창출된 신규 일자리의 수를 나타냅니다. 계산에는 군 및 정보기관, 자영업자, 민간 가구에 고용된 사람들은 포함되지 않습니다.

보고된 부문 목록에는 프로페셔널 및 비즈니스 서비스, 의료, 금융 부문, 광업, 건설, 무역, 운송 및 창고, 레크리에이션 및 환대가 포함됩니다.

이 보고서는 미국의 경제 건전성을 평가하는 데 사용되는 가장 중요한 미국 경제 지표 중 하나입니다. 그것은 종종 시장을 움직이는 지표로 여겨집니다. 비농장 급여는 미국의 전체 GDP를 생산하는 직원의 약 80%를 포함합니다.

지표의 성장은 더 많은 소비자들이 돈을 벌 것이고, 이는 소비와 소비자 지출이 모두 증가할 것이라는 것을 의미합니다. 이것은 경제 성장을 촉진합니다.

이 보고서의 발표는 보통 외환 시장에서 변동성을 증가시킵니다. 지표 성장은 달러 시세에 긍정적이라고 보여집니다.

