미국 비농업인 급여 (United States Nonfarm Payrolls)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
노동
높은 64 K 120 K
-105 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
100 K
64 K
다음 발표 실제 예측
이전
비농업 급여는 해당 달 동안 미국 경제의 모든 비농업 부문에서 창출된 신규 일자리의 수를 나타냅니다. 계산에는 군 및 정보기관, 자영업자, 민간 가구에 고용된 사람들은 포함되지 않습니다.

보고된 부문 목록에는 프로페셔널 및 비즈니스 서비스, 의료, 금융 부문, 광업, 건설, 무역, 운송 및 창고, 레크리에이션 및 환대가 포함됩니다.

이 보고서는 미국의 경제 건전성을 평가하는 데 사용되는 가장 중요한 미국 경제 지표 중 하나입니다. 그것은 종종 시장을 움직이는 지표로 여겨집니다. 비농장 급여는 미국의 전체 GDP를 생산하는 직원의 약 80%를 포함합니다.

지표의 성장은 더 많은 소비자들이 돈을 벌 것이고, 이는 소비와 소비자 지출이 모두 증가할 것이라는 것을 의미합니다. 이것은 경제 성장을 촉진합니다.

이 보고서의 발표는 보통 외환 시장에서 변동성을 증가시킵니다. 지표 성장은 달러 시세에 긍정적이라고 보여집니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 비농업인 급여 (United States Nonfarm Payrolls)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
64 K
120 K
-105 K
9월 2025
119 K
84 K
-4 K
8월 2025
22 K
129 K
79 K
7월 2025
73 K
132 K
14 K
6월 2025
147 K
130 K
144 K
5월 2025
139 K
131 K
147 K
4월 2025
177 K
126 K
185 K
3월 2025
228 K
139 K
117 K
2월 2025
151 K
193 K
125 K
1월 2025
143 K
208 K
307 K
12월 2024
256 K
213 K
212 K
11월 2024
227 K
176 K
36 K
10월 2024
12 K
229 K
223 K
9월 2024
254 K
267 K
159 K
8월 2024
142 K
104 K
89 K
7월 2024
114 K
241 K
179 K
6월 2024
206 K
287 K
218 K
5월 2024
272 K
218 K
165 K
4월 2024
175 K
197 K
315 K
3월 2024
303 K
176 K
270 K
2월 2024
275 K
220 K
229 K
1월 2024
353 K
186 K
333 K
12월 2023
216 K
1 K
173 K
11월 2023
199 K
-3 K
150 K
10월 2023
150 K
-8 K
297 K
9월 2023
336 K
1 K
227 K
8월 2023
187 K
12 K
157 K
7월 2023
187 K
-1 K
185 K
6월 2023
209 K
-19 K
306 K
5월 2023
339 K
1 K
294 K
4월 2023
253 K
23 K
165 K
3월 2023
236 K
-8 K
326 K
2월 2023
311 K
-35 K
504 K
1월 2023
517 K
16 K
260 K
12월 2022
223 K
57 K
256 K
11월 2022
263 K
-30 K
284 K
10월 2022
261 K
-97 K
315 K
9월 2022
263 K
33 K
315 K
8월 2022
315 K
156 K
526 K
7월 2022
528 K
-19 K
398 K
6월 2022
372 K
-229 K
384 K
5월 2022
390 K
-19 K
436 K
4월 2022
428 K
317 K
428 K
3월 2022
431 K
80 K
750 K
2월 2022
678 K
-413 K
481 K
1월 2022
467 K
-192 K
510 K
12월 2021
199 K
379 K
249 K
11월 2021
210 K
330 K
546 K
10월 2021
531 K
-54 K
312 K
9월 2021
194 K
-302 K
366 K
