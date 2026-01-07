외환보유액은 홍콩의 외환보유액, 증권, 은행예금, 의무, 국고, 특별인출권, 금 보유액의 총 가치를 반영합니다. 예상보다 높은 값은 홍콩 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 부정적이라고 볼 수 있습니다.

"홍콩 외환보유고 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.