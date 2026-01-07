홍콩 외환보유고 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)
국가:
홍콩
HKD, 홍콩 달러
분야:
통화
|낮음
|$427.9 B
|$424.7 B
|
$429.4 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
외환보유액은 홍콩의 외환보유액, 증권, 은행예금, 의무, 국고, 특별인출권, 금 보유액의 총 가치를 반영합니다. 예상보다 높은 값은 홍콩 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 부정적이라고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"홍콩 외환보유고 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
$427.9 B
$424.7 B
$429.4 B
11월 2025
$429.4 B
$423.3 B
$426.1 B
10월 2025
$426.0 B
$422.5 B
$419.1 B
9월 2025
$419.2 B
$422.4 B
$421.6 B
8월 2025
$421.6 B
$432.4 B
$425.4 B
7월 2025
$425.4 B
$436.1 B
$432.0 B
6월 2025
$431.9 B
$437.2 B
$431.1 B
5월 2025
$431.0 B
$408.0 B
$410.2 B
4월 2025
$408.7 B
$407.1 B
$412.5 B
3월 2025
$413.1 B
$414.3 B
$416.4 B
2월 2025
$416.4 B
$418.4 B
$421.5 B
1월 2025
$421.5 B
$418.7 B
$421.5 B
12월 2024
$421.4 B
$425.7 B
$425.1 B
11월 2024
$425.1 B
$423.5 B
$421.3 B
10월 2024
$421.4 B
$424.4 B
$422.8 B
9월 2024
$422.8 B
$425.8 B
$423.5 B
8월 2024
$423.4 B
$422.7 B
$419.1 B
7월 2024
$419.3 B
$415.5 B
$416.3 B
6월 2024
$416.3 B
$417.9 B
$417.2 B
5월 2024
$417.2 B
$417.7 B
$416.4 B
4월 2024
$416.4 B
$425.4 B
$423.5 B
3월 2024
$423.6 B
$425.3 B
$425.2 B
2월 2024
$425.1 B
$425.4 B
$423.1 B
1월 2024
$423.2 B
$426.2 B
$425.6 B
12월 2023
$425.5 B
$430.2 B
$424.6 B
11월 2023
$424.6 B
$422.6 B
$416.0 B
10월 2023
$416.0 B
$418.5 B
$415.7 B
9월 2023
$415.7 B
$421.0 B
$418.4 B
8월 2023
$418.4 B
$422.5 B
$421.6 B
7월 2023
$421.6 B
$414.6 B
$417.3 B
6월 2023
$417.3 B
$418.9 B
$421.0 B
5월 2023
$421.0 B
$424.4 B
$427.4 B
4월 2023
$427.4 B
$426.7 B
$430.8 B
3월 2023
$430.7 B
$431.1 B
$429.1 B
2월 2023
$429.1 B
$450.3 B
$436.5 B
1월 2023
$436.9 B
$422.6 B
$424.0 B
12월 2022
$424.0 B
$427.7 B
$423.2 B
11월 2022
$423.2 B
$416.3 B
$417.2 B
10월 2022
$417.2 B
$406.5 B
$419.2 B
9월 2022
$419.2 B
$428.1 B
$431.8 B
8월 2022
$431.8 B
$438.7 B
$441.8 B
7월 2022
$441.7 B
$435.7 B
$447.2 B
6월 2022
$447.3 B
$458.1 B
$465.0 B
5월 2022
$465.0 B
$462.0 B
$465.7 B
4월 2022
$465.7 B
$482.8 B
$481.6 B
3월 2022
$481.6 B
$491.1 B
$491.1 B
2월 2022
$490.9 B
$490.2 B
$492.5 B
1월 2022
$492.5 B
$491.9 B
$496.9 B
12월 2021
$496.8 B
$502.3 B
$499.4 B
11월 2021
$499.5 B
$502.3 B
$498.0 B
