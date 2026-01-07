캘린더섹션

홍콩 외환보유고 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)

홍콩
HKD, 홍콩 달러
홍콩 통화 당국 (Hong Kong Monetary Authority)
통화
낮음 $​427.9 B
$​429.4 B
외환보유액은 홍콩의 외환보유액, 증권, 은행예금, 의무, 국고, 특별인출권, 금 보유액의 총 가치를 반영합니다. 예상보다 높은 값은 홍콩 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 부정적이라고 볼 수 있습니다.

"홍콩 외환보유고 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

실제
예측
이전
12월 2025
$​427.9 B
$​424.7 B
$​429.4 B
11월 2025
$​429.4 B
$​423.3 B
$​426.1 B
10월 2025
$​426.0 B
$​422.5 B
$​419.1 B
9월 2025
$​419.2 B
$​422.4 B
$​421.6 B
8월 2025
$​421.6 B
$​432.4 B
$​425.4 B
7월 2025
$​425.4 B
$​436.1 B
$​432.0 B
6월 2025
$​431.9 B
$​437.2 B
$​431.1 B
5월 2025
$​431.0 B
$​408.0 B
$​410.2 B
4월 2025
$​408.7 B
$​407.1 B
$​412.5 B
3월 2025
$​413.1 B
$​414.3 B
$​416.4 B
2월 2025
$​416.4 B
$​418.4 B
$​421.5 B
1월 2025
$​421.5 B
$​418.7 B
$​421.5 B
12월 2024
$​421.4 B
$​425.7 B
$​425.1 B
11월 2024
$​425.1 B
$​423.5 B
$​421.3 B
10월 2024
$​421.4 B
$​424.4 B
$​422.8 B
9월 2024
$​422.8 B
$​425.8 B
$​423.5 B
8월 2024
$​423.4 B
$​422.7 B
$​419.1 B
7월 2024
$​419.3 B
$​415.5 B
$​416.3 B
6월 2024
$​416.3 B
$​417.9 B
$​417.2 B
5월 2024
$​417.2 B
$​417.7 B
$​416.4 B
4월 2024
$​416.4 B
$​425.4 B
$​423.5 B
3월 2024
$​423.6 B
$​425.3 B
$​425.2 B
2월 2024
$​425.1 B
$​425.4 B
$​423.1 B
1월 2024
$​423.2 B
$​426.2 B
$​425.6 B
12월 2023
$​425.5 B
$​430.2 B
$​424.6 B
11월 2023
$​424.6 B
$​422.6 B
$​416.0 B
10월 2023
$​416.0 B
$​418.5 B
$​415.7 B
9월 2023
$​415.7 B
$​421.0 B
$​418.4 B
8월 2023
$​418.4 B
$​422.5 B
$​421.6 B
7월 2023
$​421.6 B
$​414.6 B
$​417.3 B
6월 2023
$​417.3 B
$​418.9 B
$​421.0 B
5월 2023
$​421.0 B
$​424.4 B
$​427.4 B
4월 2023
$​427.4 B
$​426.7 B
$​430.8 B
3월 2023
$​430.7 B
$​431.1 B
$​429.1 B
2월 2023
$​429.1 B
$​450.3 B
$​436.5 B
1월 2023
$​436.9 B
$​422.6 B
$​424.0 B
12월 2022
$​424.0 B
$​427.7 B
$​423.2 B
11월 2022
$​423.2 B
$​416.3 B
$​417.2 B
10월 2022
$​417.2 B
$​406.5 B
$​419.2 B
9월 2022
$​419.2 B
$​428.1 B
$​431.8 B
8월 2022
$​431.8 B
$​438.7 B
$​441.8 B
7월 2022
$​441.7 B
$​435.7 B
$​447.2 B
6월 2022
$​447.3 B
$​458.1 B
$​465.0 B
5월 2022
$​465.0 B
$​462.0 B
$​465.7 B
4월 2022
$​465.7 B
$​482.8 B
$​481.6 B
3월 2022
$​481.6 B
$​491.1 B
$​491.1 B
2월 2022
$​490.9 B
$​490.2 B
$​492.5 B
1월 2022
$​492.5 B
$​491.9 B
$​496.9 B
12월 2021
$​496.8 B
$​502.3 B
$​499.4 B
11월 2021
$​499.5 B
$​502.3 B
$​498.0 B
