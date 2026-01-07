참여율은 해당 연령 그룹의 총 인구와 관련하여 고용되었거나 적극적으로 구직 중인 노동력 연령 인구(16세 이상)의 총 수 백분율입니다.

이 지표는 국가 전체 노동력의 활성 부분을 나타내는 지표로 간주됩니다. 예를 들어, 많은 사람들이 경기침체 상황에서 낙담하고 구직활동을 중단할 수 있습니다. 따라서 그러한 개인은 경제활동인구에서 제외됩니다. 통계는 이 논리를 확인시켜줍니다: 불황기에는 경제활동인구의 비율이 눈에 띄게 줄어든다는 것입니다. 또한, 경제활동인구에는 학생, 주부, 죄수, 연금수급자가 포함되지 않습니다.

실업자로 분류되는 사람들은 활성 노동시장 참여자가 아닐 수 있기 때문에, 이 지표는 대개 실업률과 함께 분석됩니다. 반면에, 실업자들은 소득이 있고 경제 과정에 참여할 수 있습니다. 이 범주에는 저축한 돈을 쓰는 연금수급자나 나중에 노동시장에 진출하기 위해 경험을 쌓으려는 학생들이 포함될 수 있습니다.

경제활동인구의 비율은 전반적인 경제 건전성뿐만 아니라 구조적인 사회 변화로 인해 감소할 수 있습니다. 예를 들어, 출산율의 증가는 일하는 여성의 수의 감소로 이어집니다.

경제활동인구의 비율과 실업률을 병행하여 해석하면 경제 전반의 고용 동향을 더 잘 이해할 수 있습니다.

