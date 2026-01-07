상품선물거래위원회의 S&P 500 비상업 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업(투기) 거래자에 의해 개설된 S&P 500 지수 포지셔닝의 총량 차이를 반영합니다. 보고서는 미국 선물시장(시카고와 뉴욕거래소)만 포함하고 있습니다. 따라서 이 지표는 미국에서 S&P 500의 장기 순 볼륨입니다.

비상업적 거래자는 미래나 옵션 시장에서 위험회피에 적합하지 않은 포지션을 개방합니다. 이 그룹에는 추측성 연산만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적, 다른 자산과의 비 상업적 거래로 정의될 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 트레이더와 분석가들이 시장의 동태를 이해하는 데 도움이 되도록 트레이더의 순포지션과 약속에 대한 보고서를 발행합니다. 이 보고서들은 FCM 브로커들이 제공하는 포지션, 청산 회사, 환전소 등에 대한 자료를 바탕으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 위치 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

S&P 500은 미국 증시의 두 가지 주요 지수 중 하나입니다. 이 지수는 증권 시세의 역학 관계를 특징짓습니다. 미국 500대 기업 주식의 별도 지수로 구성되어 있습니다. 지수 역학과 더불어, 분석가들은 종종 지수 미래의 순 포지션을 모니터링합니다. 순포지션은 미국 증시의 단기 전망을 간접적으로 특징 지을 수 있습니다.

