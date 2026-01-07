캘린더섹션

CFTC S&P 500 비상업 순포지션 (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
U.S. 상품선물거래위원회 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
분야:
시장
중간 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
상품선물거래위원회의 S&P 500 비상업 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업(투기) 거래자에 의해 개설된 S&P 500 지수 포지셔닝의 총량 차이를 반영합니다. 보고서는 미국 선물시장(시카고와 뉴욕거래소)만 포함하고 있습니다. 따라서 이 지표는 미국에서 S&P 500의 장기 순 볼륨입니다.

비상업적 거래자는 미래나 옵션 시장에서 위험회피에 적합하지 않은 포지션을 개방합니다. 이 그룹에는 추측성 연산만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적, 다른 자산과의 비 상업적 거래로 정의될 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 트레이더와 분석가들이 시장의 동태를 이해하는 데 도움이 되도록 트레이더의 순포지션과 약속에 대한 보고서를 발행합니다. 이 보고서들은 FCM 브로커들이 제공하는 포지션, 청산 회사, 환전소 등에 대한 자료를 바탕으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 위치 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

S&P 500은 미국 증시의 두 가지 주요 지수 중 하나입니다. 이 지수는 증권 시세의 역학 관계를 특징짓습니다. 미국 500대 기업 주식의 별도 지수로 구성되어 있습니다. 지수 역학과 더불어, 분석가들은 종종 지수 미래의 순 포지션을 모니터링합니다. 순포지션은 미국 증시의 단기 전망을 간접적으로 특징 지을 수 있습니다.

실제 자료

"CFTC S&P 500 비상업 순포지션 (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
28 10월 2025
N/D
21 10월 2025
N/D
14 10월 2025
N/D
7 10월 2025
N/D
30 9월 2025
N/D
-172.5 K
23 9월 2025
-172.5 K
-225.1 K
16 9월 2025
-225.1 K
-173.7 K
9 9월 2025
-173.7 K
-161.1 K
2 9월 2025
-161.1 K
-187.8 K
26 8월 2025
-187.8 K
-171.5 K
19 8월 2025
-171.5 K
-192.1 K
12 8월 2025
-192.1 K
-139.6 K
5 8월 2025
-139.6 K
-163.2 K
29 7월 2025
-163.2 K
-168.5 K
22 7월 2025
-168.5 K
-167.8 K
15 7월 2025
-167.8 K
-140.0 K
8 7월 2025
-140.0 K
-86.8 K
1 7월 2025
-86.8 K
-144.8 K
24 6월 2025
-144.8 K
-174.1 K
17 6월 2025
-174.1 K
-127.7 K
10 6월 2025
-127.7 K
-69.4 K
3 6월 2025
-69.4 K
-53.0 K
27 5월 2025
-53.0 K
-96.6 K
20 5월 2025
-96.6 K
-122.2 K
13 5월 2025
-122.2 K
-76.4 K
6 5월 2025
-76.4 K
-78.7 K
29 4월 2025
-78.7 K
-75.9 K
22 4월 2025
-75.9 K
-63.1 K
15 4월 2025
-63.1 K
-28.7 K
8 4월 2025
-28.7 K
-19.0 K
1 4월 2025
-19.0 K
-53.4 K
25 3월 2025
-53.4 K
68.3 K
18 3월 2025
68.3 K
80.6 K
11 3월 2025
80.6 K
32.1 K
4 3월 2025
32.1 K
-32.8 K
25 2월 2025
-32.8 K
-40.0 K
18 2월 2025
-40.0 K
-17.1 K
11 2월 2025
-17.1 K
-4.8 K
4 2월 2025
-4.8 K
-56.2 K
28 1월 2025
-56.2 K
-75.7 K
21 1월 2025
-75.7 K
-30.5 K
14 1월 2025
-30.5 K
-62.2 K
12345678...12
