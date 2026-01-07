중국 외환보유고 (China Foreign Exchange Reserves)
|낮음
|$3.358 T
|$3.353 T
|
$3.346 T
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$3.354 T
|
$3.358 T
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
외환보유액은 중국 인민은행이 보유한 외화 총량을 반영합니다. 외환보유액에는 외국 지폐, 은행 예금, 채권, 재무부 채권, 기타 정부 증권뿐 아니라 IMF가 발행한 특별인출권, IMF의 적립금 등이 포함됩니다.
중국의 외환보유액은 세계 최대 경제대국 통화뿐만 아니라 모든 글로벌 준비통화(보유액의 절반 이상을 차지하는 미국 달러, 유로화, 영국 파운드, 일본 엔화, 스위스 프랑)를 포함
외환보유액은 주로 중국 금융시스템의 유연성과 안정성을 확보하기 위해 사용됩니다. 금융자산의 다양화는 급격한 충격으로부터 보호 또한, 외환보유액은 전통적으로 국가 통화를 통제하는데 사용됩니다. 모든 국가의 통화(특히 위안화)는 발행 주의 IOU에 불과하며 그 가치가 유지된다는 것을 보증합니다. 그 나라의 외환보유액은 위안화를 뒷받침할 수 있는 대체적인 형태의 돈입니다. 더욱이 외환보유액은 통화정책의 수단으로 흔히 사용됩니다(국가는 환율에 대한 바람직한 효과에 따라 외환자산을 매도하거나 축적합니다).
2018년 3월 현재, 중국은 세계에서 가장 많은 외환보유액을 보유하고 있습니다. 외환보유액 통계는 석 달에 한 번씩 발표됩니다. 위안화 시세에 대한 이 지표의 영향은 수반되는 요인에 따라 달라집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"중국 외환보유고 (China Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
