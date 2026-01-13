레트라스 델 테조로(Letras del Tesoro)는 재무부 및 금융정책 총무국에서 발행한 단기 및 할인된 국고 지폐입니다. 이 채무상품들은 만기가 3개월에서 18개월입니다. 국고를 매입하는 투자자는 만기 때 그 결과 이자를 받을 수 있습니다.

레트라스 델 테조로(Letras del Tesoro)는 다른 유형의 정부 채무상품에 비해 책임 기간이 가장 짧습니다. 그러한 국고 지폐는 보통 3, 6, 12, 18개월 동안 발행됩니다. 지폐는 1000유로 이상 혹은 그 중 다수에 대해 발행됩니다. 이런 형태의 국고어음은 단기 거래를 암시하기 때문에 자본시장에서 거래됩니다. 반대로 국채는 3년에서 5년 사이의 기간인 거래를 위해 더 많은 시간을 필요로 합니다. 가장 긴 만기는 10년에서 50년까지의 정부 의무입니다.

투자자는 목적에 따라 정부 증권을 매입합니다. 국고지폐는 유동성과 상대적으로 위험이 적어 단기간에 저비용으로 재무성과를 거둘 것으로 기대됩니다.

국가가 국고보조금을 발행하는 관점에서 정부는 시장을 이용해 돈을 받고, 기존에 합의된 이익률로 되돌려주는 책임을 집니다. 따라서 결과 금액과 지급 조건은 미리 정해져 있습니다.

그러한 유가증권의 위험 수준은 민간 금융상품의 위험 수준보다 상당히 낮습니다. 이에 따라 국고채의 수익성 수준은 민간 자산보다 훨씬 낮습니다. 따라서 재무부서는 단기간에 재무성과를 얻기 위한 가장 덜 위험하고 가장 신뢰할 수 있는 금융상품으로 간주됩니다.

재무부 채권 레트라스 델 테조로:

위험이 다소 낮다

수익성이 낮다

성숙기가 짧다

쿠폰이 없다

국고어음은 할인된 가격으로 발행되며 쿠폰이 없다는 점에서 다른 정부 증권과 다릅니다. 즉, 투자자는 매입 시점과 어음유효기간 종료 시점에는 이자를 받지 않습니다. 그러나 소위 명목가격을 받을 수 있습니다. 즉, 구매가격은 만기일에 수령한 금액보다 적을 수 있습니다. 따라서, 청구서 구매자는 "기대수익률"을 받게 되는데, 이는 청구서에 지급된 명목가치와 가격 사이의 계산된 비율 차이와 같습니다.

이 지표는 국고보조금 수익률의 증가 또는 감소를 나타냅니다. 계산된 수익률은 스페인의 정부 부채 상태를 반영할 수 있기 때문에 증가 또는 감소가 경제성장이나 둔화보다 선행될 수 있습니다.

