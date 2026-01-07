독일 공장 주문 y/y (Germany Factory Orders y/y)
|중간
|-0.7%
|-0.6%
|
-3.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-1.3%
|
-0.7%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
제조신주문은 제조부문에서 20인 이상의 종업원이 있는 기업이 사내(또는 하도급)로 제조한 제품의 공급에 대한 모든 주문의 가격(VAT 제외)을 기준으로 하여 기준월 중에 확정적으로 수용합니다.
제조업에서 가격조정신규주문지수의 산출을 위하여 2015년 기준년도의 결과로 월별 결과를 나눈다. 또한 전체 결과는 서로 다른 경제활동 결과의 가중 평균으로 계산됩니다. 가중치는 2015년 기준 연도의 개별 경제 분기의 중요도에 해당 경제 분야 간 구조적 변화가 지수 개발에 미치는 영향을 배제하기 위해서다.
월별 데이터는 50인 이상 기업에 대해, 분기별 데이터는 20인 이상 기업에 대해 수집되며, 이후 월별 통계에 포함시켜 품질을 개선
새 주문 y/y 지표는 전년도 같은 달과 비교한 참조 달의 변화율을 나타냅니다. 이 지수는 산업생산의 초기 지표로 간주됩니다. 지수 상승은 독일 경제의 확장을 나타내며 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"독일 공장 주문 y/y (Germany Factory Orders y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
