독일의 경제력 및 지표
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 08:55, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 08:55, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.06 10:45, EUR, 2년 노트 경매, 실제: 2.11%, 이전: 2.05%
2026.01.06 11:00, EUR, 신차 등록 m/m, 실제: -1.7%, 이전: 0.2%
2026.01.06 11:00, EUR, 신차 등록 y/y, 실제: 9.7%, 이전: 2.5%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI m/m, 실제: 0.0%, 예측: 0.3%, 이전: -0.2%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI y/y, 실제: 1.8%, 예측: 2.3%, 이전: 2.3%
2026.01.06 13:00, EUR, HICP m/m, 실제: 0.2%, 예측: -0.3%, 이전: -0.5%
2026.01.06 13:00, EUR, HICP y/y, 실제: 2.0%, 예측: 2.6%, 이전: 2.6%
2026.01.06 15:00, EUR, Bbk 이사회 마우더러 연설
2026.01.07 07:00, EUR, 소매판매 m/m, 실제: 0.3%, 예측: 0.1%, 이전: 0.3%
2026.01.07 07:00, EUR, 소매 판매 y/y, 실제: 1.6%, 예측: 3.3%, 이전: 0.8%
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 45.2
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률 변화, 예측: -1 K, 이전: 1 K
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률, 예측: 6.3%, 이전: 6.3%
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률 n.s.a., 예측: 2.899 M, 이전: 2.885 M
2026.01.07 08:55, EUR, 실업, 예측: 2.979 M, 이전: 2.973 M
2026.01.07 10:30, EUR, 10년 채권 경매, 이전: 2.67%
2026.01.08 07:00, EUR, 공장 주문 m/m, 예측: 1.2%, 이전: 1.5%
2026.01.08 07:00, EUR, 공장 주문 y/y, 예측: -1.3%, 이전: -0.7%
2026.01.09 07:00, EUR, 수출 m/m, 예측: -1.3%, 이전: 0.1%
2026.01.09 07:00, EUR, 수입 m/m, 예측: -1.7%, 이전: -1.2%
2026.01.09 07:00, EUR, 무역 수지, 예측: €15.6 B, 이전: €16.8 B
2026.01.09 07:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: 0.5%, 이전: 1.8%
2026.01.09 07:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: -0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.09 07:00, EUR, 무역 수지 n.s.a., 예측: €19.4 B, 이전: €17.3 B
2026.01.12 13:30, EUR, 현재 계정 n.s.a., 예측: €12.0 B, 이전: €14.8 B
2026.01.13 10:30, EUR, 5년 노트 경매, 이전: 2.27%
2026.01.14 10:30, EUR, 30년 채권 경매, 이전: 3.26%
2026.01.15 07:00, EUR, 도매물가지수 m/m, 예측: 0.4%, 이전: 0.3%
2026.01.15 07:00, EUR, 도매물가지수 y/y, 예측: 1.3%, 이전: 1.5%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|10년 채권 경매
|2.67%
|2.62%
|2년 노트 경매
|2.11%
|2.05%
|30년 채권 경매
|3.26%
|3.17%
|5년 노트 경매
|2.27%
|2.21%
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|분기별
|GDP y/y
|0.3%
|3 Q 2025
|0.3%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|실업
|2.973 M
|11월 2025
|2.973 M
|월별
|실업률
|6.3%
|11월 2025
|6.3%
|월별
|실업률 n.s.a.
|2.885 M
|11월 2025
|2.911 M
|월별
|실업률 변화
|1 K
|11월 2025
|-2 K
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.0%
|12월 2025
|-0.2%
|월별
|CPI y/y
|1.8%
|12월 2025
|2.3%
|월별
|HICP m/m
|0.2%
|12월 2025
|-0.5%
|월별
|HICP y/y
|2.0%
|12월 2025
|2.6%
|월별
|PPI m/m
|0.5%
|11월 2025
|-0.3%
|월별
|PPI y/y
|1.9%
|11월 2025
|0.3%
|월별
|도매물가지수 m/m
|0.3%
|11월 2025
|0.3%
|월별
|도매물가지수 y/y
|1.5%
|11월 2025
|1.1%
|월별
|수입 물가 지수 m/m
|0.5%
|11월 2025
|0.2%
|월별
|수입 물가 지수 y/y
|-1.9%
|11월 2025
|-1.4%
|월별
|수출 물가 지수 m/m
|0.2%
|11월 2025
|0.2%
|월별
|수출 물가 지수 y/y
|0.3%
|11월 2025
|0.5%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|€16.8 B
|10월 2025
|€15.3 B
|월별
|무역 수지 n.s.a.
|€17.3 B
|10월 2025
|€17.3 B
|월별
|수입 m/m
|-1.2%
|10월 2025
|3.1%
|월별
|수출 m/m
|0.1%
|10월 2025
|1.5%
|월별
|현재 계정 n.s.a.
|€14.8 B
|10월 2025
|€15.8 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|Ifo 비즈니스 기대치
|89.7
|12월 2025
|90.5
|월별
|Ifo 비즈니스 기후
|87.6
|12월 2025
|88.0
|월별
|Ifo 현재 비즈니스 상황
|85.6
|12월 2025
|85.6
|월별
|S&P 글로벌 건설 PMI
|N/D
|12월 2025
|45.2
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|ZEW 경제 상황
|-81.0
|12월 2025
|월별
|ZEW 경제심리지표
|45.8
|12월 2025
|월별
|공장 주문 m/m
|1.5%
|10월 2025
|2.0%
|월별
|공장 주문 y/y
|-0.7%
|10월 2025
|-3.4%
|월별
|산업 생산 m/m
|1.8%
|10월 2025
|1.1%
|월별
|산업 생산성 y/y
|0.8%
|10월 2025
|-1.4%
|월별
|신차 등록 m/m
|-1.7%
|12월 2025
|0.2%
|월별
|신차 등록 y/y
|9.7%
|12월 2025
|2.5%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|GfK 소비자 기후
|N/D
|1월 2026
|월별
|소매 판매 y/y
|1.6%
|11월 2025
|0.8%
|월별
|소매판매 m/m
|0.3%
|11월 2025
|0.3%
|월별