독일의 경제력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.0% 3 Q 2025 0.0% 분기별
실업률 6.3% 11월 2025 6.3% 월별
CPI y/y 1.8% 12월 2025 2.3% 월별
무역 수지 €​16.8 B 10월 2025 €​15.3 B 월별
현재 계정 n.s.a. €​14.8 B 10월 2025 €​15.8 B 월별

2026.01.06 08:55, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 08:55, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.06 10:45, EUR, 2년 노트 경매, 실제: 2.11%, 이전: 2.05%
2026.01.06 11:00, EUR, 신차 등록 m/m, 실제: -1.7%, 이전: 0.2%
2026.01.06 11:00, EUR, 신차 등록 y/y, 실제: 9.7%, 이전: 2.5%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI m/m, 실제: 0.0%, 예측: 0.3%, 이전: -0.2%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI y/y, 실제: 1.8%, 예측: 2.3%, 이전: 2.3%
2026.01.06 13:00, EUR, HICP m/m, 실제: 0.2%, 예측: -0.3%, 이전: -0.5%
2026.01.06 13:00, EUR, HICP y/y, 실제: 2.0%, 예측: 2.6%, 이전: 2.6%
2026.01.06 15:00, EUR, Bbk 이사회 마우더러 연설
2026.01.07 07:00, EUR, 소매판매 m/m, 실제: 0.3%, 예측: 0.1%, 이전: 0.3%
2026.01.07 07:00, EUR, 소매 판매 y/y, 실제: 1.6%, 예측: 3.3%, 이전: 0.8%
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 45.2
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률 변화, 예측: -1 K, 이전: 1 K
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률, 예측: 6.3%, 이전: 6.3%
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률 n.s.a., 예측: 2.899 M, 이전: 2.885 M
2026.01.07 08:55, EUR, 실업, 예측: 2.979 M, 이전: 2.973 M
2026.01.07 10:30, EUR, 10년 채권 경매, 이전: 2.67%
2026.01.08 07:00, EUR, 공장 주문 m/m, 예측: 1.2%, 이전: 1.5%
2026.01.08 07:00, EUR, 공장 주문 y/y, 예측: -1.3%, 이전: -0.7%
2026.01.09 07:00, EUR, 수출 m/m, 예측: -1.3%, 이전: 0.1%
2026.01.09 07:00, EUR, 수입 m/m, 예측: -1.7%, 이전: -1.2%
2026.01.09 07:00, EUR, 무역 수지, 예측: €​15.6 B, 이전: €​16.8 B
2026.01.09 07:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: 0.5%, 이전: 1.8%
2026.01.09 07:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: -0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.09 07:00, EUR, 무역 수지 n.s.a., 예측: €​19.4 B, 이전: €​17.3 B
2026.01.12 13:30, EUR, 현재 계정 n.s.a., 예측: €​12.0 B, 이전: €​14.8 B
2026.01.13 10:30, EUR, 5년 노트 경매, 이전: 2.27%
2026.01.14 10:30, EUR, 30년 채권 경매, 이전: 3.26%
2026.01.15 07:00, EUR, 도매물가지수 m/m, 예측: 0.4%, 이전: 0.3%
2026.01.15 07:00, EUR, 도매물가지수 y/y, 예측: 1.3%, 이전: 1.5%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
10년 채권 경매 2.67% 2.62%
2년 노트 경매 2.11% 2.05%
30년 채권 경매 3.26% 3.17%
5년 노트 경매 2.27% 2.21%
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.0% 3 Q 2025 0.0% 분기별
GDP y/y 0.3% 3 Q 2025 0.3% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업 2.973 M 11월 2025 2.973 M 월별
실업률 6.3% 11월 2025 6.3% 월별
실업률 n.s.a. 2.885 M 11월 2025 2.911 M 월별
실업률 변화 1 K 11월 2025 -2 K 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.0% 12월 2025 -0.2% 월별
CPI y/y 1.8% 12월 2025 2.3% 월별
HICP m/m 0.2% 12월 2025 -0.5% 월별
HICP y/y 2.0% 12월 2025 2.6% 월별
PPI m/m 0.5% 11월 2025 -0.3% 월별
PPI y/y 1.9% 11월 2025 0.3% 월별
도매물가지수 m/m 0.3% 11월 2025 0.3% 월별
도매물가지수 y/y 1.5% 11월 2025 1.1% 월별
수입 물가 지수 m/m 0.5% 11월 2025 0.2% 월별
수입 물가 지수 y/y -1.9% 11월 2025 -1.4% 월별
수출 물가 지수 m/m 0.2% 11월 2025 0.2% 월별
수출 물가 지수 y/y 0.3% 11월 2025 0.5% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 €​16.8 B 10월 2025 €​15.3 B 월별
무역 수지 n.s.a. €​17.3 B 10월 2025 €​17.3 B 월별
수입 m/m -1.2% 10월 2025 3.1% 월별
수출 m/m 0.1% 10월 2025 1.5% 월별
현재 계정 n.s.a. €​14.8 B 10월 2025 €​15.8 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
Ifo 비즈니스 기대치 89.7 12월 2025 90.5 월별
Ifo 비즈니스 기후 87.6 12월 2025 88.0 월별
Ifo 현재 비즈니스 상황 85.6 12월 2025 85.6 월별
S&P 글로벌 건설 PMI N/D 12월 2025 45.2 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 월별
ZEW 경제 상황 -81.0 12월 2025 월별
ZEW 경제심리지표 45.8 12월 2025 월별
공장 주문 m/m 1.5% 10월 2025 2.0% 월별
공장 주문 y/y -0.7% 10월 2025 -3.4% 월별
산업 생산 m/m 1.8% 10월 2025 1.1% 월별
산업 생산성 y/y 0.8% 10월 2025 -1.4% 월별
신차 등록 m/m -1.7% 12월 2025 0.2% 월별
신차 등록 y/y 9.7% 12월 2025 2.5% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
GfK 소비자 기후 N/D 1월 2026 월별
소매 판매 y/y 1.6% 11월 2025 0.8% 월별
소매판매 m/m 0.3% 11월 2025 0.3% 월별