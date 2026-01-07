영국 은행 모기지 승인에는 영국 모기지 대출자들에 의해 지난 달 동안 승인된 새로운 모기지 대출 건수가 반영되어 있습니다. 본 보고서의 주택담보대출 승인서는 특정 주택에 의해 담보된 현금대출에 대한 대출자의 확실한 제안입니다. 이는 고객이 수락하는지 여부에 관계없이 승인된 대출 제안입니다.

BoE가 수집한 통계는 세 가지 유형의 승인된 담보대출을 특징으로 합니다:

주택 구입 대출(일차 주택담보대출을 통해 주택에 대해 완전히 담보된 대출에 대한 승인)

리모기징(차입자가 다른 대출자가 제공한 대출로 현재 대출금을 갚을 수 있도록 허용)

기타대출(주택개선을 위해 동일한 대부업체와 현재 주택담보대출 증가).

세 가지 주요 유형의 대출기관이 담보대출을 제공하고 관련 보고서를 영국은행과 다른 정부기관에 제출합니다.

영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.

건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.

다른 전문 대출업자. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

주택담보대출 승인이 단기 주택담보대출의 선행지표 역할을 합니다. 그러나 지표 발행 이전에 다수의 대체 주택담보대출 보고서가 발표되기 때문에 GBP 시세에 원칙적으로 미치는 영향은 제한적입니다.

마지막 값: