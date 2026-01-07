캘린더섹션

영국은행(BoE) 모기지 승인 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

영국
GBP, 파운드 스털링
잉글랜드 은행 (Bank of England)
주택
낮음 64.530 K 66.261 K
65.010 K
이전
64.664 K
64.530 K
영국 은행 모기지 승인에는 영국 모기지 대출자들에 의해 지난 달 동안 승인된 새로운 모기지 대출 건수가 반영되어 있습니다. 본 보고서의 주택담보대출 승인서는 특정 주택에 의해 담보된 현금대출에 대한 대출자의 확실한 제안입니다. 이는 고객이 수락하는지 여부에 관계없이 승인된 대출 제안입니다.

BoE가 수집한 통계는 세 가지 유형의 승인된 담보대출을 특징으로 합니다:

  • 주택 구입 대출(일차 주택담보대출을 통해 주택에 대해 완전히 담보된 대출에 대한 승인)
  • 리모기징(차입자가 다른 대출자가 제공한 대출로 현재 대출금을 갚을 수 있도록 허용)
  • 기타대출(주택개선을 위해 동일한 대부업체와 현재 주택담보대출 증가).

세 가지 주요 유형의 대출기관이 담보대출을 제공하고 관련 보고서를 영국은행과 다른 정부기관에 제출합니다.

  • 영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.
  • 건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.
  • 다른 전문 대출업자. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

주택담보대출 승인이 단기 주택담보대출의 선행지표 역할을 합니다. 그러나 지표 발행 이전에 다수의 대체 주택담보대출 보고서가 발표되기 때문에 GBP 시세에 원칙적으로 미치는 영향은 제한적입니다.

"영국은행(BoE) 모기지 승인 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

11월 2025
64.530 K
66.261 K
65.010 K
10월 2025
65.018 K
63.699 K
65.647 K
9월 2025
65.944 K
63.816 K
64.963 K
8월 2025
64.680 K
67.354 K
65.161 K
7월 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
6월 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
5월 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
4월 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
3월 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
2월 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
1월 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
12월 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
11월 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
10월 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
9월 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
8월 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
7월 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
6월 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
5월 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
4월 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
3월 2024
61.325 K
60.497 K
2월 2024
60.383 K
56.087 K
1월 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
12월 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
11월 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
10월 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
9월 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
8월 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
7월 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
6월 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
5월 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
4월 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
3월 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
2월 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
1월 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
12월 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
11월 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
10월 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
9월 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
8월 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
7월 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
6월 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
5월 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
4월 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
3월 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
2월 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
1월 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
12월 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
11월 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
10월 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
12345
