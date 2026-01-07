영국은행(BoE) 모기지 승인 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)
|낮음
|64.530 K
|66.261 K
|
65.010 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|64.664 K
|
64.530 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
영국 은행 모기지 승인에는 영국 모기지 대출자들에 의해 지난 달 동안 승인된 새로운 모기지 대출 건수가 반영되어 있습니다. 본 보고서의 주택담보대출 승인서는 특정 주택에 의해 담보된 현금대출에 대한 대출자의 확실한 제안입니다. 이는 고객이 수락하는지 여부에 관계없이 승인된 대출 제안입니다.
BoE가 수집한 통계는 세 가지 유형의 승인된 담보대출을 특징으로 합니다:
- 주택 구입 대출(일차 주택담보대출을 통해 주택에 대해 완전히 담보된 대출에 대한 승인)
- 리모기징(차입자가 다른 대출자가 제공한 대출로 현재 대출금을 갚을 수 있도록 허용)
- 기타대출(주택개선을 위해 동일한 대부업체와 현재 주택담보대출 증가).
세 가지 주요 유형의 대출기관이 담보대출을 제공하고 관련 보고서를 영국은행과 다른 정부기관에 제출합니다.
- 영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.
- 건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.
- 다른 전문 대출업자. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.
주택담보대출 승인이 단기 주택담보대출의 선행지표 역할을 합니다. 그러나 지표 발행 이전에 다수의 대체 주택담보대출 보고서가 발표되기 때문에 GBP 시세에 원칙적으로 미치는 영향은 제한적입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국은행(BoE) 모기지 승인 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용