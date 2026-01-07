ISM 제조 고용은 보급 관리 연구소가 제조 PMI를 제조업 PMI로 계산하는 확산 지표 중 하나입니다. 그것은 산업체 고용의 변화를 반영합니다.

지수 계산은 18개 미국 산업의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 지난 한 달 동안 회사의 고용상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지를 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 제조 PMI 계산에서 지수 가중치는 20%입니다.

ISM 제조업 고용 지수는 대개 노동 통계국이 발표한 다른 데이터와 밀접한 관련이 있습니다. 제조업의 고용 증가는 대개 노동 시장의 전반적으로 긍정적인 상황을 반영합니다: 제조업자들은 고용을 늘리기 때문에 일자리의 수는 증가하고 실업률은 감소하고 있습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

