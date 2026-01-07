일본은행의 M2 머니 스탁 y/y는 일본 경제에 사용된 다른 유동자산뿐만 아니라 통화의 전체 재고량을 현금으로 반영합니다. 이 지수는 전년 같은 달에 비해 해당 달의 변화를 반영합니다.

M2 화폐성 주식은 기업과 개인이 지불을 위해 사용할 수 있는 현금과 잔여자산을 포함합니다. 이것은 "화폐 공급"이라고도 알려져 있으며, 상품과 서비스를 구매하기 위해 경제 내에서 이용 가능한 통화량입니다. 통화 공급량 계산 방법론은 국가마다 다르다는 점에 유의하십시오.

그 지수는 그 나라의 인플레이션을 측정합니다. 과도한 통화 공급 증가는 잠재적으로 인플레이션을 야기할 수 있고 정부가 금리가 오르게 함으로써 통화 증가를 억제할 수 있다는 우려를 불러일으킬 수 있으며 이는 결국 미래 물가를 하락시킵니다.

일본은행은 일본 엔화의 공급을 급격히 늘렸지만, 인플레를 초래하지는 않았습니다. 많은 일본인들은 돈을 저축하는 경향이 있고, 특히 노인들은 "탄수요킨"이라고 불리는 현금 절약을 선호하는 경향이 있습니다.

예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.

