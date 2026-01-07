일본은행 M2 머니 스탁 y/y (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|낮음
|1.8%
|1.5%
|
1.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.1%
|
1.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본은행의 M2 머니 스탁 y/y는 일본 경제에 사용된 다른 유동자산뿐만 아니라 통화의 전체 재고량을 현금으로 반영합니다. 이 지수는 전년 같은 달에 비해 해당 달의 변화를 반영합니다.
M2 화폐성 주식은 기업과 개인이 지불을 위해 사용할 수 있는 현금과 잔여자산을 포함합니다. 이것은 "화폐 공급"이라고도 알려져 있으며, 상품과 서비스를 구매하기 위해 경제 내에서 이용 가능한 통화량입니다. 통화 공급량 계산 방법론은 국가마다 다르다는 점에 유의하십시오.
그 지수는 그 나라의 인플레이션을 측정합니다. 과도한 통화 공급 증가는 잠재적으로 인플레이션을 야기할 수 있고 정부가 금리가 오르게 함으로써 통화 증가를 억제할 수 있다는 우려를 불러일으킬 수 있으며 이는 결국 미래 물가를 하락시킵니다.
일본은행은 일본 엔화의 공급을 급격히 늘렸지만, 인플레를 초래하지는 않았습니다. 많은 일본인들은 돈을 저축하는 경향이 있고, 특히 노인들은 "탄수요킨"이라고 불리는 현금 절약을 선호하는 경향이 있습니다.
예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본은행 M2 머니 스탁 y/y (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용