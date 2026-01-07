S&P 글로벌 호주 은행 제조 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|낮음
|N/D
|50.2
|
51.6
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
커먼웰스뱅크 제조 PMI는 전월 대비 지정된 달 호주 산업 부문의 업황 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 제조업의 민간기업에 근무하는 구매관리자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다. 응답자들은 생산, 신규 주문, 공급업체 인도, 재고 수준 및 고용 환경의 다섯 가지 주요 매개변수에 대해 인터뷰 이 지수는 제조업에서 사업을 하는 조건을 반영하고 산업의 상태를 특징짓습니다. 지수가 50을 넘으면 해당 업종의 성장세를 나타내며 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"S&P 글로벌 호주 은행 제조 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용