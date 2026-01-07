커먼웰스뱅크 제조 PMI는 전월 대비 지정된 달 호주 산업 부문의 업황 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 제조업의 민간기업에 근무하는 구매관리자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다. 응답자들은 생산, 신규 주문, 공급업체 인도, 재고 수준 및 고용 환경의 다섯 가지 주요 매개변수에 대해 인터뷰 이 지수는 제조업에서 사업을 하는 조건을 반영하고 산업의 상태를 특징짓습니다. 지수가 50을 넘으면 해당 업종의 성장세를 나타내며 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"S&P 글로벌 호주 은행 제조 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.