캐나다 무역수지는 수출과 수입 사이의 변화를 미국 달러로 측정합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 제조업의 활동과 외국 무역 흐름의 강도를 측정합니다.

수출보다 더 많은 상품과 서비스를 수입하는 국가는 무역적자가 있습니다. 캐나다처럼 경제가 고도로 발달한 나라들의 경우, 노동집약적인 생산이 해외로 이전되어 인플레이션을 억제하고 높은 생활수준을 유지한다는 것을 의미합니다.

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 국가가 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품을 생산한다는 것을 보여줍니다. 캐나다 경제는 대체로 수출 위주여서 무역수지 흑자가 적자보다 발전에 유리하다.

다만 무역수지가 캐나다 달러 시세에 미치는 영향은 모호하다. 그것은 경기 순환의 맥락과 생산 역학과 같은 다른 경제 지표에 달려 있습니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가들은 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 하기 시작합니다. 반대로 경제가 급성장하면 선진국들은 가격 경쟁을 보장하기 위해 수입품 개발을 선호합니다. 이에 따라 캐나다 달러 시세에 영향을 미칠 수 있습니다.

