인도 외환보유액은 인도준비은행이 외환은행을 통해 저장·통제하는 외화표시량을 측정하는데, 이는 인도은행이 통화정책 조치 실행, 대외채무 자금조달, 통화 개입 등 국가 환율에 영향을 주기 위한 목적으로 사용될 수 있습니다. 이것들은 금융 자산입니다. 인도준비은행(RBI)은 매주 외국예비은행 자료를 발행합니다.

인도준비은행은 외환보유액, 금화, 특별인출권, IMF 외환보유액 등 외환보유액과 미국 달러화로 표시된 총보유액에 대한 자료를 공개하고 있습니다.

인도 루피 시세에 대한 이 지표의 영향은 동반 요인에 따라 달라집니다. 보유금 적립에는 비용이 듭니다. 다만 외환보유액은 대외무역과 관련 지급에 중요합니다. 게다가, 그들은 인도 통화 시장의 질서 있는 발전에 기여합니다. 일반적으로 외환보유액 증가는 RBI의 구체적인 인플레이션 목표에 따라 루피를 지지하거나 압박하는 척도가 될 수 있습니다.

마지막 값: