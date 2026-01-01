Fed 베이지 북은 미국 연방 준비 제도 이사회에서 발행합니다. 이 보고서는 12개 지역 연방준비은행이 작성한 전국 12개 지역의 현재 경제 상황에 대한 보고서입니다. 그것은 FOMC 회의 전에 1년에 8번 출판됩니다.

베이지 북 책자는 지역 소식통에서 직접 수집한 다양한 정보에 기초한 지역 경제 상황과 전망에 대한 설명을 제공합니다. 그러한 정보를 통해 역동성을 보고 인기 있는 공통 지수로 판단할 수 없는 신흥 경제 동향을 확인할 수 있습니다.

정보는 다양한 공식 및 비공식 방법을 사용하여 광범위한 비즈니스 및 공공 소스로부터 수집됩니다. 각 연방 준비 은행은 은행 관리자와 지점, 전화, 온라인 및 기업 대표자, 경제 전문가, 시장 전문가 등 지역의 현재 경제 상황에 대한 실제 정보를 수집합니다.

베이지 북에 수록된 '일화' 정보는 경제학자와 연준이 사용하는 공식 데이터를 보완한다. 이 정보를 통해 다른 지역의 경제 상황을 비교할 수 있으며, 국가 경제의 평가 전망에 유용할 수 있습니다. 또한, 베이지북은 연준이 재계와 공공기관의 심리를 지속적으로 감시할 수 있도록 돕습니다. FOMC는 단기 금리 결정을 내릴 때 베이지 북에 포함된 정보를 고려합니다.