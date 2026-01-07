캘린더섹션

미국 주당 평균 시간 (United States Average Weekly Hours)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
노동
낮음 34.3 34.2
34.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
34.2
34.3
다음 발표 실제 예측
이전
평균 주당 근로시간 지표는 미국 민간 기업에 고용된 사람들의 주당 평균 근로 시간을 보여줍니다.

지표 계산에는 경제의 상업 부문에 고용된 개인만 포함됩니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.

수치는 계절적으로 조정되어 경제적 상황 변화와 관련이 없는 기술적 변동성을 완화할 수 있습니다.

계산에는 자원, 건설, 경공업 및 중공업(지속재 및 비내구재의 생산은 별도로 회계처리), 정보, 금융, 교육 서비스, 의료, 무역, 운송 등을 포함한 생산 부문과 서비스 부문의 모든 부문이 고려됩니다.

그 지표는 미국 노동 시장의 상태를 평가하기 위해 사용된다. 노동력 수요의 단기적 변화와 생산 강도를 평가하는 데 사용됩니다. 평균 주당 근로시간의 증가는 별도로 해석되는 지표가 아닙니다. 이는 평균 시간 소득과 함께 평가됩니다. 두 지표의 성장은 인플레이션의 증가를 나타낼 수 있으며, 따라서 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 근로시간이 줄고 평균임금이 줄어든다면 국가경제에 불안요소가 됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 주당 평균 시간 (United States Average Weekly Hours)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
34.3
34.2
34.2
9월 2025
34.2
34.2
34.2
8월 2025
34.2
34.2
34.2
7월 2025
34.3
34.2
34.2
6월 2025
34.2
34.2
34.3
5월 2025
34.3
34.2
34.3
4월 2025
34.3
34.2
34.3
3월 2025
34.2
34.1
34.2
2월 2025
34.1
34.2
34.1
1월 2025
34.1
34.3
34.2
12월 2024
34.3
34.3
34.3
11월 2024
34.3
34.3
34.2
10월 2024
34.3
34.3
34.3
9월 2024
34.2
34.3
34.3
8월 2024
34.3
34.3
34.2
7월 2024
34.2
34.3
34.3
6월 2024
34.3
34.3
34.3
5월 2024
34.3
34.3
34.3
4월 2024
34.3
34.3
34.4
3월 2024
34.4
34.3
34.3
2월 2024
34.3
34.2
34.2
1월 2024
34.1
34.3
34.3
12월 2023
34.3
34.4
34.4
11월 2023
34.4
34.4
34.3
10월 2023
34.3
34.4
34.4
9월 2023
34.4
34.4
34.4
8월 2023
34.4
34.4
34.3
7월 2023
34.3
34.4
34.4
6월 2023
34.4
34.4
34.3
5월 2023
34.3
34.5
34.4
4월 2023
34.4
34.5
34.4
3월 2023
34.4
34.5
34.5
2월 2023
34.5
34.5
34.6
1월 2023
34.7
34.5
34.4
12월 2022
34.3
34.5
34.4
11월 2022
34.4
34.5
34.5
10월 2022
34.5
34.6
34.5
9월 2022
34.5
34.6
34.5
8월 2022
34.5
34.6
34.6
7월 2022
34.6
34.6
34.6
6월 2022
34.5
34.6
34.5
5월 2022
34.6
34.6
34.6
4월 2022
34.6
34.6
34.6
3월 2022
34.6
34.6
34.7
2월 2022
34.7
34.6
34.6
1월 2022
34.5
34.7
34.7
12월 2021
34.7
34.7
34.7
11월 2021
34.8
34.7
34.7
10월 2021
34.7
34.7
34.8
9월 2021
34.8
34.7
34.6
