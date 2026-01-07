미국 주당 평균 시간 (United States Average Weekly Hours)
|낮음
|34.3
|34.2
|
34.2
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|34.2
|
34.3
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
평균 주당 근로시간 지표는 미국 민간 기업에 고용된 사람들의 주당 평균 근로 시간을 보여줍니다.
지표 계산에는 경제의 상업 부문에 고용된 개인만 포함됩니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.
수치는 계절적으로 조정되어 경제적 상황 변화와 관련이 없는 기술적 변동성을 완화할 수 있습니다.
계산에는 자원, 건설, 경공업 및 중공업(지속재 및 비내구재의 생산은 별도로 회계처리), 정보, 금융, 교육 서비스, 의료, 무역, 운송 등을 포함한 생산 부문과 서비스 부문의 모든 부문이 고려됩니다.
그 지표는 미국 노동 시장의 상태를 평가하기 위해 사용된다. 노동력 수요의 단기적 변화와 생산 강도를 평가하는 데 사용됩니다. 평균 주당 근로시간의 증가는 별도로 해석되는 지표가 아닙니다. 이는 평균 시간 소득과 함께 평가됩니다. 두 지표의 성장은 인플레이션의 증가를 나타낼 수 있으며, 따라서 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 근로시간이 줄고 평균임금이 줄어든다면 국가경제에 불안요소가 됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 주당 평균 시간 (United States Average Weekly Hours)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
