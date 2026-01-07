프랑스 12-개월 BTF 옥션 (France 12-Month BTF Auction)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
시장
|낮음
|2.116%
|
2.146%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.116%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
12개월 BTF 옥션은 12개월 후에 만기되는 BTF 재무부 채권 수익률을 나타냅니다. 수익률은 프랑스의 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에 경제성장보다 금리 인상이 선행될 수 있는 반면 감소세는 둔화 조짐으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"프랑스 12-개월 BTF 옥션 (France 12-Month BTF Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
2.116%
2.146%
2.146%
2.148%
2.148%
2.101%
2.101%
2.078%
2.078%
2.084%
2.084%
2.065%
2.065%
2.059%
2.059%
2.053%
2.053%
2.020%
2.020%
2.019%
2.019%
2.051%
2.051%
2.058%
2.058%
2.048%
2.048%
2.046%
2.046%
1.997%
1.997%
2.020%
2.020%
1.994%
1.994%
1.980%
1.980%
1.973%
1.973%
1.952%
1.952%
1.968%
1.968%
1.902%
1.902%
1.914%
1.914%
1.892%
1.892%
1.918%
1.918%
1.932%
1.932%
1.940%
1.940%
1.943%
1.943%
1.909%
1.909%
1.913%
1.913%
1.947%
1.947%
1.985%
1.985%
1.901%
1.901%
1.905%
1.905%
1.893%
1.893%
2.013%
2.013%
1.996%
1.996%
2.131%
2.131%
2.226%
2.226%
2.279%
2.279%
2.287%
2.287%
2.239%
2.239%
2.241%
2.241%
2.276%
2.276%
2.224%
2.224%
2.218%
2.218%
2.407%
2.407%
2.408%
2.408%
2.489%
2.489%
2.435%
