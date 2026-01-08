초과근무수당은 1년 전 같은 달에 비해 현재 일본 근로자들의 초과근무 수당이 변경된 것을 반영합니다.

일본의 정상 근무 기간은 40시간입니다. 주 40시간 이상 근무하는 직원은 관리직 이외에는 초과근무 수당을 지급합니다. 회사 직원이 정기적으로 초과근무를 하는 경우에는 별도의 약관을 작성하여 근로기준검사실에 제공하여야 합니다. 일본의 초과 근무 수당은 노동법에 따라 정해져 있으며 근무 시간에 따라 달라집니다.

하지만 일본에서는 야근 수당이 공평하게 지급되지 않는 경우가 많지만, 일본 사회에서는 잦은 이직이 향후 고용에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 여겨지기 때문에 여전히 많은 일본인들이 파업을 하거나 직장을 옮기지 않고 있습니다.

일본은 경기 상승에도 불구하고 초과근무수당을 포함한 근로자들의 임금이 부진했습니다. 일본은 전 중산층 사회라고 불렸고 많은 사람들이 비슷한 소득을 가졌지만 2000년대 이후로 그 격차가 더 벌어지고 있습니다. 따라서, 임금 소득의 분포는 두 개의 산이 있는 그래프입니다.

일반적으로, 임금과 초과 근무 수당의 증가는 경기 확장을 반영합니다. 그러나 이러한 데이터는 일본에서 크게 바뀌지 않기 때문에 초과근무수당 지표가 국가 통화 시세에 미치는 영향은 미미합니다.

