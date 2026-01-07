한국의 소비자물가지수(CPI) m/m는 소비자 관점에서 지난 달과 비교한 상품 및 서비스 고정 바구니의 가격 변동을 반영합니다. 계산에는 식품, 의류, 지불, 주거비, 건강, 통신 등과 같은 모든 주요 민간 소비 부문의 지출이 포함됩니다. CPI 증가세는 한국 원화가치 상승에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"한국 소비자 물가지수(CPI) m/m (South Korea Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.