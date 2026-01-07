캘린더섹션

FGV 브라질 IGP-DI 인플레이션 지수 m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
분야:
가격
낮음 0.01% 0.27%
-0.03%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.60%
0.01%
다음 발표 실제 예측
이전
일반 가격 지수 – 내수 가능성(IGP-DI)은 브라질에서 수년간 인플레이션에 대한 공식 지수였습니다. 현재 IPCA는 이러한 목적을 가지고 있으며 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 발행하고 있습니다.

IGP-DI는 Getulio Vargas Foundation(FGV)의 브라질 경제연구소(IBRE)에 의해 계산됩니다. 이 가격 변동 지표는 60년 이상 브라질 역사의 일부였습니다. 매월 첫째 날과 마지막 날 사이의 기간별 가격 변동을 나타냅니다. 기본적으로 IGP-DI는 일정 기간 내 가격의 진화를 나타냅니다.

IGP-DI는 IBRE가 물가상승률을 측정하는 가중평균지수(IPA-M, 60%를 나타내는 IPA-M), 소비자물가지수(CPI, 30%를 나타내는 CPI), 국가건설지수(INCC, 10%를 나타내는 INCC) 등 3가지 지수를 사용하여 산출됩니다. 내부 가용성(Internal Availability)은 브라질 내수 시장의 다양한 경제 활동의 가격 변동을 말합니다. 이 지수의 음수 값은 브라질에서 조사 기준 기간에 디플레이션이 발생했음을 나타냅니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"FGV 브라질 IGP-DI 인플레이션 지수 m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.01%
0.27%
-0.03%
10월 2025
-0.03%
0.09%
0.36%
9월 2025
0.36%
-0.34%
0.20%
8월 2025
0.20%
-0.63%
-0.07%
7월 2025
-0.07%
-0.13%
-1.80%
6월 2025
-1.80%
0.45%
-0.85%
5월 2025
-0.85%
0.68%
0.30%
4월 2025
0.30%
0.47%
-0.50%
3월 2025
-0.50%
0.89%
1.00%
2월 2025
1.00%
0.87%
0.11%
1월 2025
0.11%
0.89%
0.87%
12월 2024
0.87%
1.67%
1.18%
11월 2024
1.18%
-0.21%
1.54%
10월 2024
1.54%
0.20%
1.03%
9월 2024
1.03%
-0.52%
0.12%
8월 2024
0.12%
1.08%
0.83%
7월 2024
0.83%
1.45%
0.50%
6월 2024
0.50%
0.39%
0.87%
5월 2024
0.87%
1.31%
0.72%
4월 2024
0.72%
0.42%
-0.30%
3월 2024
-0.30%
-0.90%
-0.41%
2월 2024
-0.41%
-0.97%
-0.27%
1월 2024
-0.27%
0.40%
0.64%
12월 2023
0.64%
0.61%
0.50%
11월 2023
0.50%
0.48%
0.51%
10월 2023
0.51%
0.03%
0.45%
9월 2023
0.45%
0.05%
8월 2023
0.05%
-0.93%
-0.40%
7월 2023
-0.40%
-1.91%
-1.45%
6월 2023
-1.45%
-1.73%
-2.33%
5월 2023
-2.33%
-0.68%
-1.01%
4월 2023
-1.01%
-0.15%
-0.34%
3월 2023
-0.34%
0.05%
0.04%
2월 2023
0.04%
0.19%
0.06%
1월 2023
0.06%
0.07%
0.31%
12월 2022
0.31%
-0.40%
-0.18%
11월 2022
-0.18%
-0.92%
-0.62%
10월 2022
-0.62%
-0.89%
-1.22%
9월 2022
-1.22%
0.00%
-0.55%
8월 2022
-0.55%
0.37%
-0.38%
7월 2022
-0.38%
0.70%
0.62%
6월 2022
0.62%
1.20%
0.69%
5월 2022
0.69%
1.56%
0.41%
4월 2022
0.41%
1.91%
2.37%
3월 2022
2.37%
1.44%
1.50%
2월 2022
1.50%
0.88%
2.01%
1월 2022
2.01%
0.60%
1.25%
12월 2021
1.25%
0.88%
-0.58%
11월 2021
-0.58%
0.93%
1.60%
10월 2021
1.60%
-1.07%
-0.55%
123
