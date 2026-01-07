일반 가격 지수 – 내수 가능성(IGP-DI)은 브라질에서 수년간 인플레이션에 대한 공식 지수였습니다. 현재 IPCA는 이러한 목적을 가지고 있으며 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 발행하고 있습니다.

IGP-DI는 Getulio Vargas Foundation(FGV)의 브라질 경제연구소(IBRE)에 의해 계산됩니다. 이 가격 변동 지표는 60년 이상 브라질 역사의 일부였습니다. 매월 첫째 날과 마지막 날 사이의 기간별 가격 변동을 나타냅니다. 기본적으로 IGP-DI는 일정 기간 내 가격의 진화를 나타냅니다.

IGP-DI는 IBRE가 물가상승률을 측정하는 가중평균지수(IPA-M, 60%를 나타내는 IPA-M), 소비자물가지수(CPI, 30%를 나타내는 CPI), 국가건설지수(INCC, 10%를 나타내는 INCC) 등 3가지 지수를 사용하여 산출됩니다. 내부 가용성(Internal Availability)은 브라질 내수 시장의 다양한 경제 활동의 가격 변동을 말합니다. 이 지수의 음수 값은 브라질에서 조사 기준 기간에 디플레이션이 발생했음을 나타냅니다.

마지막 값: