노르웨이 제조업 생산 y/y (Norway Manufacturing Production y/y)
노르웨이 제조업 생산 y/y는 노르웨이 내 모든 제조업 부문의 생산물 변화를 측정합니다. 이 지표는 해당 월에 제조된 상품에 대한 총 부가가치의 변동을 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다.
제조업 생산이 전체 노르웨이 생산의 약 27%를 차지합니다. 여기에는 다음 섹터가 포함됩니다:
- 음식, 음료 및 담배
- 석유, 화학 생산 및 의약품
- 기계와 장비
- 금속제품
- 선박, 보트 및 오일 플랫폼
- 컴퓨터 및 전기 장비 등
생산 지수는 국가 경제 상태를 모니터링하기 위해 계산된 단기 통계의 일부입니다. 또한, 노르웨이 분기별 국가 수지의 일부이므로 GDP 계산에 기여합니다.
이 지수는 노르웨이 중앙통계국이 1,600개 기업을 대상으로 실시한 월간 조사에 기초하여 계산됩니다. 조사는 의무적이며 자료를 제공하지 않는 기업은 벌금을 부과받을 수 있습니다.
생산지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 이것을 경제 발전의 초기 변화를 평가하고 노르웨이 GDP를 예측하는 데 사용합니다.
생산 증가는 경제의 성장을 나타내므로 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"노르웨이 제조업 생산 y/y (Norway Manufacturing Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
