노르웨이 제조업 생산 y/y는 노르웨이 내 모든 제조업 부문의 생산물 변화를 측정합니다. 이 지표는 해당 월에 제조된 상품에 대한 총 부가가치의 변동을 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다.

제조업 생산이 전체 노르웨이 생산의 약 27%를 차지합니다. 여기에는 다음 섹터가 포함됩니다:

음식, 음료 및 담배

석유, 화학 생산 및 의약품

기계와 장비

금속제품

선박, 보트 및 오일 플랫폼

컴퓨터 및 전기 장비 등

생산 지수는 국가 경제 상태를 모니터링하기 위해 계산된 단기 통계의 일부입니다. 또한, 노르웨이 분기별 국가 수지의 일부이므로 GDP 계산에 기여합니다.

이 지수는 노르웨이 중앙통계국이 1,600개 기업을 대상으로 실시한 월간 조사에 기초하여 계산됩니다. 조사는 의무적이며 자료를 제공하지 않는 기업은 벌금을 부과받을 수 있습니다.

생산지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 이것을 경제 발전의 초기 변화를 평가하고 노르웨이 GDP를 예측하는 데 사용합니다.

생산 증가는 경제의 성장을 나타내므로 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

