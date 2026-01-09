캘린더섹션

노르웨이 제조업 생산 y/y (Norway Manufacturing Production y/y)

국가:
노르웨이
NOK, 노르웨이 크론
소스:
노르웨이 통계청 (SSB) (Statistics Norway (SSB))
분야:
비즈니스
낮음 4.4% 3.4%
2.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.2%
4.4%
다음 발표 실제 예측
이전
노르웨이 제조업 생산 y/y는 노르웨이 내 모든 제조업 부문의 생산물 변화를 측정합니다. 이 지표는 해당 월에 제조된 상품에 대한 총 부가가치의 변동을 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다.

제조업 생산이 전체 노르웨이 생산의 약 27%를 차지합니다. 여기에는 다음 섹터가 포함됩니다:

  • 음식, 음료 및 담배
  • 석유, 화학 생산 및 의약품
  • 기계와 장비
  • 금속제품
  • 선박, 보트 및 오일 플랫폼
  • 컴퓨터 및 전기 장비 등

생산 지수는 국가 경제 상태를 모니터링하기 위해 계산된 단기 통계의 일부입니다. 또한, 노르웨이 분기별 국가 수지의 일부이므로 GDP 계산에 기여합니다.

이 지수는 노르웨이 중앙통계국이 1,600개 기업을 대상으로 실시한 월간 조사에 기초하여 계산됩니다. 조사는 의무적이며 자료를 제공하지 않는 기업은 벌금을 부과받을 수 있습니다.

생산지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 이것을 경제 발전의 초기 변화를 평가하고 노르웨이 GDP를 예측하는 데 사용합니다.

생산 증가는 경제의 성장을 나타내므로 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"노르웨이 제조업 생산 y/y (Norway Manufacturing Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
4.4%
3.4%
2.4%
10월 2025
2.3%
4.1%
2.9%
9월 2025
2.6%
4.8%
5.0%
8월 2025
5.0%
4.6%
1.6%
7월 2025
1.1%
4.2%
4.2%
6월 2025
4.2%
3.9%
5.9%
5월 2025
5.7%
5.4%
10.3%
4월 2025
10.3%
2.3%
0.2%
3월 2025
0.1%
2.8%
6.0%
2월 2025
6.1%
2.3%
2.9%
1월 2025
3.3%
2.6%
5.0%
12월 2024
5.0%
2.5%
1.4%
11월 2024
1.4%
0.1%
0.2%
10월 2024
0.3%
0.0%
2.7%
9월 2024
2.7%
6.5%
3.2%
8월 2024
3.2%
0.8%
6.6%
7월 2024
6.6%
-1.1%
2.1%
6월 2024
2.1%
0.3%
-0.8%
5월 2024
-0.8%
-3.0%
-1.6%
4월 2024
-1.6%
4.1%
5.6%
3월 2024
5.7%
-0.5%
-2.0%
2월 2024
-2.2%
-0.7%
-0.4%
1월 2024
-0.3%
1.4%
0.6%
12월 2023
0.8%
-1.1%
-0.6%
11월 2023
-0.6%
-1.1%
-0.7%
10월 2023
-0.6%
-1.1%
-1.5%
9월 2023
-1.5%
-0.5%
1.4%
8월 2023
1.4%
-0.4%
-2.3%
7월 2023
-2.3%
1.4%
1.4%
6월 2023
1.4%
-0.5%
1.5%
5월 2023
1.5%
-1.3%
-3.0%
4월 2023
-2.4%
0.6%
-0.3%
3월 2023
-0.3%
0.3%
1.5%
2월 2023
1.5%
-0.2%
-0.7%
1월 2023
-0.8%
0.3%
0.4%
12월 2022
0.4%
0.9%
0.2%
11월 2022
0.2%
0.9%
1.7%
10월 2022
1.7%
-0.5%
0.1%
9월 2022
0.1%
0.1%
-1.1%
8월 2022
-1.1%
-0.6%
1.2%
7월 2022
1.2%
-2.1%
-2.2%
6월 2022
-2.3%
-1.1%
-2.1%
5월 2022
-2.0%
-5.3%
2.4%
4월 2022
2.4%
-5.3%
-2.1%
3월 2022
-2.2%
-4.4%
-1.9%
2월 2022
-1.9%
-2.0%
-0.2%
1월 2022
-0.2%
-1.4%
-1.0%
12월 2021
-1.0%
1.3%
0.4%
11월 2021
0.4%
1.8%
1.9%
10월 2021
1.9%
1.0%
3.6%
123
