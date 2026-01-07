CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션 (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)
CFTC 나스닥 100 비상업 순 포지션 지표는 시장에 존재하고 비상업적(투기적) 거래자에 의해 개설된 장기 및 단기 나스닥 100 지수 선물 포지셔닝의 총량 차이를 반영하는 상품선물거래위원회의 주간 보고서입니다. 이 자료는 주로 시카고와 뉴욕증시의 미래시장 참여자들이 차지하고 있는 포지션에 해당합니다. 따라서 이 지표는 미국 내 나스닥 100대 기업의 순 규모입니다.
마지막 값:
실제 자료
"CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션 (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
28 10월 2025
N/D
21 10월 2025
N/D
14 10월 2025
N/D
7 10월 2025
N/D
30 9월 2025
N/D
23.4 K
23 9월 2025
23.4 K
17.8 K
16 9월 2025
17.8 K
25.5 K
9 9월 2025
25.5 K
15.4 K
2 9월 2025
15.4 K
36.1 K
26 8월 2025
36.1 K
33.8 K
19 8월 2025
33.8 K
42.3 K
12 8월 2025
42.3 K
33.8 K
5 8월 2025
33.8 K
35.0 K
29 7월 2025
35.0 K
30.7 K
22 7월 2025
30.7 K
34.9 K
15 7월 2025
34.9 K
31.2 K
8 7월 2025
31.2 K
27.1 K
1 7월 2025
27.1 K
16.5 K
24 6월 2025
16.5 K
15.7 K
17 6월 2025
15.7 K
17.7 K
10 6월 2025
17.7 K
14.7 K
3 6월 2025
14.7 K
17.0 K
27 5월 2025
17.0 K
14.5 K
20 5월 2025
14.5 K
19.5 K
13 5월 2025
19.5 K
32.8 K
6 5월 2025
32.8 K
30.9 K
29 4월 2025
30.9 K
37.7 K
22 4월 2025
37.7 K
31.8 K
15 4월 2025
31.8 K
24.3 K
8 4월 2025
24.3 K
15.2 K
1 4월 2025
15.2 K
8.7 K
25 3월 2025
8.7 K
23.0 K
18 3월 2025
23.0 K
22.7 K
11 3월 2025
22.7 K
21.8 K
4 3월 2025
21.8 K
25.8 K
25 2월 2025
25.8 K
9.8 K
18 2월 2025
9.8 K
13.4 K
11 2월 2025
13.4 K
19.0 K
4 2월 2025
19.0 K
30.7 K
28 1월 2025
30.7 K
18.5 K
21 1월 2025
18.5 K
10.5 K
14 1월 2025
10.5 K
18.8 K
