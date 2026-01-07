ISM 비제조업 활동은 4가지 확산 지표 중 하나로, 공급관리연구소는 이를 기반으로 비 제조업 PMI로 계산합니다. 그것은 미국 서비스 분야의 사업 활동의 변화를 반영합니다.

지수 계산은 미국 서비스 산업의 17개 부문의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 지난 한 달 동안 사업활동이 감소했는지, 증가했는지, 변화하지 않았는지 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 PMI 계산에서 지수 가중치는 25%입니다.

비제조업 사업 활동 지수는 그 나라의 사업 조건을 반영합니다. 지수 성장은 서비스 생산뿐 아니라 경제 및 재무 상황의 개선을 나타냅니다. 서비스 부문은 국내총생산(GDP)에 크게 기여하고 있어 기업활동 성장은 국내총생산(GDP) 성장 및 경제 확장의 주요 지표로 해석될 수 있습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

