연간 산업 조사 – 물리적 생산 조사는 브라질 산업 생산 데이터를 분석하기 위한 목적으로 IBGE 자동 복구 시스템(SIDRA)을 통해 브라질 지리 통계 연구소(IBGE)에서 매월 발행합니다.

PIM-PF에 포함된 연간 산업 조사는 국가, 지역 및 주 수준에서 산업 전반, 추출 산업 및 처리 산업의 진화를 검증하는 역할을 합니다.

특정 기준 기간 내에 여러 통계가 발표됩니다:

계절 조정 없는 월 고정 기준 지수 (기준: 평균 2012 = 100)

월 고정 기준지수 계절조정(기준 : 평균 2012 = 100)

월간지수(기준: 전년도동월=100)

누적지수(기준: 전년도 동일기간=100)

12개월 누적지수 (기준: 최근 12개월 이전 = 100)

계절조정(기준:전월)과 함께 전월변동률(%)

월 백분율 변동(기준: 전년도 동일월) (%)

연도에 누적된 백분율 변동(기준: 전년도 동일 기간) (%)

지난 12개월 동안 누적된 백분율 변동(기준: 지난 12개월) (%)

이 지수의 분석은 SIDRA 시스템에서 다음 통계 내에서 가시화된 추출 및 제조 산업을 포함한 일반 산업 결과를 참조 전년도 같은 달(연간 변동)을 기준으로 월별 백분율이 변경됩니다.

산업 생산의 성장은 브라질 현실 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: