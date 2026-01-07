브라질 산업 생산성 y/y (Brazil Industrial Production y/y)
|중간
|-0.5%
|0.0%
|
2.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.5%
|
-0.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
연간 산업 조사 – 물리적 생산 조사는 브라질 산업 생산 데이터를 분석하기 위한 목적으로 IBGE 자동 복구 시스템(SIDRA)을 통해 브라질 지리 통계 연구소(IBGE)에서 매월 발행합니다.
PIM-PF에 포함된 연간 산업 조사는 국가, 지역 및 주 수준에서 산업 전반, 추출 산업 및 처리 산업의 진화를 검증하는 역할을 합니다.
특정 기준 기간 내에 여러 통계가 발표됩니다:
- 계절 조정 없는 월 고정 기준 지수 (기준: 평균 2012 = 100)
- 월 고정 기준지수 계절조정(기준 : 평균 2012 = 100)
- 월간지수(기준: 전년도동월=100)
- 누적지수(기준: 전년도 동일기간=100)
- 12개월 누적지수 (기준: 최근 12개월 이전 = 100)
- 계절조정(기준:전월)과 함께 전월변동률(%)
- 월 백분율 변동(기준: 전년도 동일월) (%)
- 연도에 누적된 백분율 변동(기준: 전년도 동일 기간) (%)
- 지난 12개월 동안 누적된 백분율 변동(기준: 지난 12개월) (%)
이 지수의 분석은 SIDRA 시스템에서 다음 통계 내에서 가시화된 추출 및 제조 산업을 포함한 일반 산업 결과를 참조 전년도 같은 달(연간 변동)을 기준으로 월별 백분율이 변경됩니다.
산업 생산의 성장은 브라질 현실 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"브라질 산업 생산성 y/y (Brazil Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
