뉴질랜드 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|분기별
|실업률
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|분기별
|CPI q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|분기별
|RBNZ 금리 결정
|2.25%
|2.50%
|무역 수지
|$-0.163 B
|11월 2025
|$-1.598 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 15:47, NZD, GDT Price IndexGDT 물가 지수, 실제: 6.3%, 예측: 5.0%, 이전: -4.4%
2026.01.13 21:45, NZD, 빌딩 동의 m/m
2026.01.14 00:00, NZD, ANZ 상품 가격 지수 m/m
2026.01.15 21:30, NZD, 비즈니스 NZ 제조 지수
2026.01.15 21:45, NZD, 식품물가지수 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.4%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC NZD 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|분기별
|GDP y/y
|1.3%
|3 Q 2025
|-1.1%
|분기별
|GDP 연간 변화
|-0.5%
|3 Q 2025
|-1.1%
|분기별
|GDP 지출 q/q
|1.3%
|3 Q 2025
|-0.8%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|고용 변동 q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.2%
|분기별
|방문자 도착 m/m
|0.6%
|10월 2025
|2.9%
|월별
|방문자 도착 y/y
|9.4%
|10월 2025
|9.6%
|월별
|순 영구 및 장기 마이그레이션
|2.400 K
|10월 2025
|1.760 K
|월별
|실업률
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|분기별
|인건비 지수 y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|2.2%
|분기별
|인건비지수 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|참여율
|70.3%
|3 Q 2025
|70.5%
|분기별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|ANZ 상품 가격 지수 m/m
|N/D
|11월 2025
|-0.3%
|월별
|CPI q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|분기별
|CPI y/y
|3.0%
|3 Q 2025
|2.7%
|분기별
|GDT Price IndexGDT 물가 지수
|6.3%
|-4.4%
|PPI 생산량 q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|PPI 입력량 q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|RBNZ 2년 인플레이션 기대치
|2.28%
|4 Q 2025
|2.30%
|분기별
|무역 조건 지수 q/q
|-2.1%
|3 Q 2025
|4.2%
|분기별
|수입 물가 지수 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|분기별
|수입 볼륨 지수 q/q
|-1.2%
|3 Q 2025
|3.9%
|분기별
|수출 물가 지수 q/q
|-1.6%
|3 Q 2025
|0.3%
|분기별
|수출 볼륨 지수 q/q
|3.4%
|3 Q 2025
|-3.2%
|분기별
|식품물가지수 m/m
|-0.4%
|11월 2025
|-0.3%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|RBNZ 금리 결정
|2.25%
|2.50%
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|경상수지 - GDP 비율
|-3.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|분기별
|경상수지 12개월
|$-15.370 B
|3 Q 2025
|$-16.283 B
|분기별
|무역 수지
|$-0.163 B
|11월 2025
|$-1.598 B
|월별
|무역수지 12개월
|$-2.064 B
|11월 2025
|$-2.350 B
|월별
|수입품
|$7.154 B
|11월 2025
|$8.034 B
|월별
|수출
|$6.990 B
|11월 2025
|$6.437 B
|월별
|현재 계정
|$-8.365 B
|3 Q 2025
|$-1.297 B
|분기별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|OBEGAL 전망
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ 비거주자 부채 보유
|58.0%
|11월 2025
|58.6%
|월별
|순부채 예측, % GDP
|42.7%
|45.1%
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|ANZ 비즈니스 신뢰도
|73.6
|12월 2025
|67.1
|월별
|ANZ 활동 전망
|60.9
|12월 2025
|53.1
|월별
|BusinessNZ 서비스 지수
|N/D
|11월 2025
|48.7
|월별
|비즈니스 NZ 제조 지수
|N/D
|11월 2025
|월별
|제조 판매 q/q
|2.7%
|3 Q 2025
|-2.8%
|분기별
|제조 판매량 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-2.8%
|분기별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|RBNZ 신용 카드 사용액(y/y)
|4.7%
|11월 2025
|1.6%
|월별
|소매 판매 q/q
|1.9%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|소매 판매 y/y
|4.5%
|3 Q 2025
|2.3%
|분기별
|웨스트팩 맥더멋 밀러 소비자 신뢰도
|N/D
|4 Q 2025
|90.9
|분기별
|전자 카드 소매 판매 m/m
|1.2%
|11월 2025
|0.2%
|월별
|전자 카드 소매 판매 y/y
|1.6%
|11월 2025
|0.8%
|월별
|핵심 소매 판매 Q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|1.0%
|분기별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|빌딩 동의 m/m
|N/D
|10월 2025
|7.2%
|월별