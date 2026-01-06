캘린더섹션

뉴질랜드 경제 달력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 -1.0% 분기별
실업률 5.3% 3 Q 2025 5.2% 분기별
CPI q/q 1.0% 3 Q 2025 0.5% 분기별
RBNZ 금리 결정 2.25% 2.50%
무역 수지 $​-0.163 B 11월 2025 $​-1.598 B 월별

2026.01.06 15:47, NZD, GDT Price IndexGDT 물가 지수, 실제: 6.3%, 예측: 5.0%, 이전: -4.4%
2026.01.13 21:45, NZD, 빌딩 동의 m/m
2026.01.14 00:00, NZD, ANZ 상품 가격 지수 m/m
2026.01.15 21:30, NZD, 비즈니스 NZ 제조 지수
2026.01.15 21:45, NZD, 식품물가지수 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.4%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC NZD 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 -1.0% 분기별
GDP y/y 1.3% 3 Q 2025 -1.1% 분기별
GDP 연간 변화 -0.5% 3 Q 2025 -1.1% 분기별
GDP 지출 q/q 1.3% 3 Q 2025 -0.8% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
고용 변동 q/q 0.0% 3 Q 2025 -0.2% 분기별
방문자 도착 m/m 0.6% 10월 2025 2.9% 월별
방문자 도착 y/y 9.4% 10월 2025 9.6% 월별
순 영구 및 장기 마이그레이션 2.400 K 10월 2025 1.760 K 월별
실업률 5.3% 3 Q 2025 5.2% 분기별
인건비 지수 y/y 2.1% 3 Q 2025 2.2% 분기별
인건비지수 q/q 0.5% 3 Q 2025 0.6% 분기별
참여율 70.3% 3 Q 2025 70.5% 분기별
가격 지난 참조 이전 변동
ANZ 상품 가격 지수 m/m N/D 11월 2025 -0.3% 월별
CPI q/q 1.0% 3 Q 2025 0.5% 분기별
CPI y/y 3.0% 3 Q 2025 2.7% 분기별
GDT Price IndexGDT 물가 지수 6.3% -4.4%
PPI 생산량 q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% 분기별
PPI 입력량 q/q 0.2% 3 Q 2025 0.6% 분기별
RBNZ 2년 인플레이션 기대치 2.28% 4 Q 2025 2.30% 분기별
무역 조건 지수 q/q -2.1% 3 Q 2025 4.2% 분기별
수입 물가 지수 q/q 0.5% 3 Q 2025 -3.7% 분기별
수입 볼륨 지수 q/q -1.2% 3 Q 2025 3.9% 분기별
수출 물가 지수 q/q -1.6% 3 Q 2025 0.3% 분기별
수출 볼륨 지수 q/q 3.4% 3 Q 2025 -3.2% 분기별
식품물가지수 m/m -0.4% 11월 2025 -0.3% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
RBNZ 금리 결정 2.25% 2.50%
무역 지난 참조 이전 변동
경상수지 - GDP 비율 -3.5% 3 Q 2025 -3.7% 분기별
경상수지 12개월 $​-15.370 B 3 Q 2025 $​-16.283 B 분기별
무역 수지 $​-0.163 B 11월 2025 $​-1.598 B 월별
무역수지 12개월 $​-2.064 B 11월 2025 $​-2.350 B 월별
수입품 $​7.154 B 11월 2025 $​8.034 B 월별
수출 $​6.990 B 11월 2025 $​6.437 B 월별
현재 계정 $​-8.365 B 3 Q 2025 $​-1.297 B 분기별
정부 지난 참조 이전 변동
OBEGAL 전망 $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ 비거주자 부채 보유 58.0% 11월 2025 58.6% 월별
순부채 예측, % GDP 42.7% 45.1%
비즈니스 지난 참조 이전 변동
ANZ 비즈니스 신뢰도 73.6 12월 2025 67.1 월별
ANZ 활동 전망 60.9 12월 2025 53.1 월별
BusinessNZ 서비스 지수 N/D 11월 2025 48.7 월별
비즈니스 NZ 제조 지수 N/D 11월 2025 월별
제조 판매 q/q 2.7% 3 Q 2025 -2.8% 분기별
제조 판매량 q/q 1.1% 3 Q 2025 -2.8% 분기별
소비자 지난 참조 이전 변동
RBNZ 신용 카드 사용액(y/y) 4.7% 11월 2025 1.6% 월별
소매 판매 q/q 1.9% 3 Q 2025 0.7% 분기별
소매 판매 y/y 4.5% 3 Q 2025 2.3% 분기별
웨스트팩 맥더멋 밀러 소비자 신뢰도 N/D 4 Q 2025 90.9 분기별
전자 카드 소매 판매 m/m 1.2% 11월 2025 0.2% 월별
전자 카드 소매 판매 y/y 1.6% 11월 2025 0.8% 월별
핵심 소매 판매 Q/q 1.2% 3 Q 2025 1.0% 분기별
주택 지난 참조 이전 변동
빌딩 동의 m/m N/D 10월 2025 7.2% 월별