한국 수입량 y/y (South Korea Imports y/y)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 관세청 (Korea Customs Service)
분야:
무역
낮음 4.6% 7.5%
1.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
4.6%
4.6%
다음 발표 실제 예측
이전
수입 y/y는 해당 달의 한국 내 상품 및 서비스 수입의 전년도 같은 달과 비교한 변화를 반영합니다. 수입에 관한 정보는 한국의 대외 무역 활동과 국내 수입 상품의 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 수입량 y/y (South Korea Imports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025 예비
4.6%
7.5%
1.1%
11월 2025
1.1%
1.2%
1.2%
11월 2025 예비
1.2%
2.3%
-1.5%
10월 2025
-1.5%
-1.5%
-1.5%
10월 2025 예비
-1.5%
11.4%
8.2%
9월 2025
8.2%
8.2%
8.2%
9월 2025 예비
8.2%
-1.7%
-4.1%
8월 2025
-4.1%
-4.0%
-4.0%
8월 2025 예비
-4.0%
0.7%
7월 2025
0.7%
0.7%
0.7%
7월 2025 예비
0.7%
-5.0%
3.3%
6월 2025
3.3%
3.3%
3.3%
6월 2025 예비
3.3%
-4.9%
-5.3%
5월 2025
-5.3%
-5.3%
-5.3%
5월 2025 예비
-5.3%
2.9%
-2.7%
4월 2025
-2.7%
-2.7%
-2.7%
4월 2025 예비
-2.7%
-0.8%
2.3%
3월 2025
2.3%
0.2%
2.3%
3월 2025 예비
2.3%
0.2%
0.2%
2월 2025
0.2%
0.2%
0.2%
2월 2025 예비
0.2%
-9.2%
-6.4%
1월 2025
-6.4%
-6.4%
-6.4%
1월 2025 예비
-6.4%
1.4%
3.3%
12월 2024
3.3%
3.3%
3.3%
12월 2024 예비
3.3%
5.8%
-2.4%
11월 2024
-2.4%
-2.4%
-2.4%
11월 2024 예비
-2.4%
0.0%
1.7%
10월 2024
1.7%
1.7%
1.7%
10월 2024 예비
1.7%
9.9%
2.2%
9월 2024
2.2%
2.2%
2.2%
9월 2024 예비
2.2%
-0.8%
6.0%
8월 2024
6.0%
6.0%
6.0%
8월 2024 예비
6.0%
12.4%
10.5%
7월 2024
10.5%
10.5%
10.5%
7월 2024 예비
10.5%
-6.2%
-7.5%
6월 2024
-7.5%
-7.5%
-7.5%
6월 2024 예비
-7.5%
-3.9%
-2.0%
5월 2024
-2.0%
-2.0%
-2.0%
5월 2024 예비
-2.0%
4.6%
5.4%
4월 2024
5.4%
5.4%
5.4%
4월 2024 예비
5.4%
-9.2%
-12.3%
3월 2024
-12.3%
-12.3%
-12.3%
3월 2024 예비
-12.3%
-5.9%
-13.1%
2월 2024
-13.1%
-13.1%
2월 2024 예비
-13.1%
-1.9%
-7.9%
1월 2024
-7.9%
-7.8%
-7.8%
1월 2024 예비
-7.8%
-14.4%
-10.8%
12월 2023
-10.8%
-10.8%
-10.8%
12월 2023 예비
-10.8%
-11.6%
11월 2023
-11.6%
-11.6%
-11.6%
123456
