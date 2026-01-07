수입 y/y는 해당 달의 한국 내 상품 및 서비스 수입의 전년도 같은 달과 비교한 변화를 반영합니다. 수입에 관한 정보는 한국의 대외 무역 활동과 국내 수입 상품의 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"한국 수입량 y/y (South Korea Imports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.