미국 6개월 어음 경매 (United States 6-Month Bill Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|낮음
|3.475%
|
3.500%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.475%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
6개월 어음 경매는 6개월 후에 만기가 돌아오는 재무부 어음의 수익률을 나타냅니다 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 6개월 어음 경매 (United States 6-Month Bill Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3.475%
3.500%
3.500%
3.485%
3.485%
3.495%
3.495%
3.580%
3.580%
3.635%
3.635%
3.670%
3.670%
3.710%
3.710%
3.690%
3.690%
3.700%
3.700%
3.640%
3.640%
3.660%
3.660%
3.685%
3.685%
3.695%
3.695%
3.715%
3.715%
3.705%
3.705%
3.715%
3.715%
3.730%
3.730%
3.880%
3.880%
3.915%
3.915%
3.945%
3.945%
3.970%
3.970%
3.980%
3.980%
4.120%
4.120%
4.115%
4.115%
4.125%
4.125%
4.145%
4.145%
4.145%
4.145%
4.110%
4.110%
4.120%
4.120%
4.155%
4.155%
4.150%
4.150%
4.150%
4.150%
4.160%
4.160%
4.140%
4.140%
4.105%
4.105%
4.090%
4.090%
4.065%
4.065%
4.050%
4.050%
4.060%
4.060%
4.000%
4.000%
4.070%
4.070%
4.085%
4.085%
4.100%
4.100%
4.075%
4.075%
4.135%
4.135%
4.180%
4.180%
4.220%
4.220%
4.185%
4.185%
4.155%
4.155%
4.140%
