일본의 국제준비금은 외환과 금 보유고, IMF의 외환보유고, 특별인출권의 총 가치를 측정합니다. 엔화 환율이 급락하거나 모국이 경제위기에 빠지거나 외채 상환에 빠질 경우 정부나 중앙은행이 미리 보관하고 있는 외화지폐를 반영합니다. 그것은 자산입니다.

일본 재무성은 재무성과 일본은행이 보유하고 있는 국제준비금이 2008년 2월 말에 사상 처음으로 1조 달러를 돌파했다고 발표했습니다. 그 이후로 계속 성장중입니다.

현재 이 금액은 약 100조 엔으로 추정되며, 이는 일본 GDP의 20%에 해당합니다. 일본의 외환보유액은 국제적 관점에서 볼 때 높으며, 모든 국가 중 중국에 이어 두 번째로 많은 금액입니다.

외환보유고의 증가나 감소가 엔화 시세에 미치는 영향은 간접적입니다. 외환보유고의 성장은 일본은행의 구체적인 인플레이션 목표에 따라 엔화를 지지하거나 압박하는 수단이 될 수 있습니다.

