미국 평균 시간당 수익 y/y (United States Average Hourly Earnings y/y)
|중간
|3.5%
|3.8%
|
3.8%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.7%
|
3.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
평균 시간당 소득 y/y 지표는 대부분의 비농업 산업에서의 평균 시간당 소득의 현재 달의 변화를 전년도 같은 달에 비해 반영합니다.
이 지표는 민간 기업의 직원만 포함합니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.
평균 시간당 소득은 미국 경제의 일부 다른 지표에 포함됩니다. 예를 들어, 소득 데이터를 통해 고용, 이익 추세 및 임금 인플레이션을 평가할 수 있습니다. 이 데이터는 또한 개인 소득의 계산에도 사용됩니다.
시간당 평균 소득이 증가하면 절약 가능성이 향상되고 정기 소비가 증가합니다. 높은 소비활동은 그 나라의 높은 경제활동의 표시입니다. 따라서 평균 시간당 소득이 증가한 것은 경제 상황이 개선되었음을 의미합니다. 또한 임금의 성장은 인플레이션 성장을 가리킵니다.
따라서, 지표 성장률은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 평균 시간당 수익 y/y (United States Average Hourly Earnings y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용