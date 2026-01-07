실업률은 유로존에서 노동 연령 인구의 퍼센트로 실업자의 수를 나타냅니다. 계산은 월 단위로 수행됩니다. 유로존의 일반 실업률은 개별 회원국의 데이터를 기반으로 계산된 조화로운 가치입니다.

노동력은 전체 고용인과 실업자를 포함합니다. 실업자는 15세에서 74세의 사람으로 정의됩니다:

현재 고용되어 있지 않다;

현재 작업 가능하며 늦어도 2주 이내에 시작할 준비가 가능함;

적극적으로 일자리를 구

실업률은 사회적, 경제적 관점에서 모두 중요합니다. 실업률의 증가는 개인의 소득 감소와 따라서 소비자 활동의 감소로 이어집니다. 게다가, 이것은 주 예산에 대한 압력을 증가시키고 세수를 감소시킵니다.

따라서, 실업률은 소비자 시장을 보여주는 인기 지표이자 통화 상태를 나타내는 선도적인 지표입니다. 실업에 관한 시간 배열은 유럽위원회가 경제 정책을 결정할 때 사용합니다. 시중은행은 이 데이터를 비즈니스 사이클 분석 및 소비자 제안의 추가 준비에 사용할 수 있습니다. ECB는 유로존의 통화 정책을 결정하고 단기 이자율을 결정할 때 항상 실업률을 고려합니다. 실업률의 증가는 보통 유로화 시세에 부정적인 것으로 보입니다.

