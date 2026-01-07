영국은행(BoE) M4 통화공급 m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|낮음
|0.8%
|-0.1%
|
-0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.6%
|
0.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
영국은행 M4 통화공급 m/m은 해당 달에 전월 대비 스털링의 유통량 변화율을 보여줍니다.
M4 통화 공급에는 다음이 포함됩니다:
- 민간부문의 스털링 지폐와 동전 보유량
- 예금증서를 포함한 예금 분산
- 채권매매에서 발생하는 영국 MFI에 대한 클레임
- 영국 MFI가 발행한 5년 만기 원채를 포함한 상업용 종이 및 기타 금융상품
- 스털링 은행 어음 예상 보유액
M4는 통화 공급의 가장 유동적인 추정치를 나타냅니다.
통화 공급의 증가는 인플레이션 성장 대책입니다. 원칙적으로 국가통화시스템에 돈이 많이 돌면 돌수록 물가 상승률은 높아집니다. 인플레이션 목표인 2%를 달성하기 위해 영국은행은 양적 완화 프로그램을 실시하여 인위적으로 통화 공급을 증가시킵니다.
통화 공급 증가율은 행정 정보로서 파운드화 가치 시세에 영향을 미치지는 않습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국은행(BoE) M4 통화공급 m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
