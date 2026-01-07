캘린더섹션

영국은행(BoE) M4 통화공급 m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
잉글랜드 은행 (Bank of England)
분야:
통화
낮음 0.8% -0.1%
-0.2%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.6%
0.8%
다음 발표 실제 예측
이전
영국은행 M4 통화공급 m/m은 해당 달에 전월 대비 스털링의 유통량 변화율을 보여줍니다.

M4 통화 공급에는 다음이 포함됩니다:

  • 민간부문의 스털링 지폐와 동전 보유량
  • 예금증서를 포함한 예금 분산
  • 채권매매에서 발생하는 영국 MFI에 대한 클레임
  • 영국 MFI가 발행한 5년 만기 원채를 포함한 상업용 종이 및 기타 금융상품
  • 스털링 은행 어음 예상 보유액

M4는 통화 공급의 가장 유동적인 추정치를 나타냅니다.

통화 공급의 증가는 인플레이션 성장 대책입니다. 원칙적으로 국가통화시스템에 돈이 많이 돌면 돌수록 물가 상승률은 높아집니다. 인플레이션 목표인 2%를 달성하기 위해 영국은행은 양적 완화 프로그램을 실시하여 인위적으로 통화 공급을 증가시킵니다.

통화 공급 증가율은 행정 정보로서 파운드화 가치 시세에 영향을 미치지는 않습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국은행(BoE) M4 통화공급 m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.8%
-0.1%
-0.2%
10월 2025
-0.2%
0.5%
0.6%
9월 2025
0.6%
0.2%
0.4%
8월 2025
0.4%
-0.4%
0.1%
7월 2025
0.1%
0.5%
0.3%
6월 2025
0.3%
0.1%
0.2%
5월 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
4월 2025
0.0%
0.9%
0.3%
3월 2025
0.3%
0.0%
0.2%
2월 2025
0.2%
0.6%
1.4%
1월 2025
1.3%
0.0%
0.1%
12월 2024
0.1%
0.0%
0.0%
11월 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
10월 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
9월 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
8월 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
7월 2024
0.3%
0.1%
0.5%
6월 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
5월 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
4월 2024
0.1%
0.0%
0.7%
3월 2024
0.7%
0.6%
2월 2024
0.5%
0.0%
1월 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
12월 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
11월 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
10월 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
9월 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
8월 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
7월 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
6월 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
5월 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
4월 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
3월 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
2월 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
1월 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
12월 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
11월 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
10월 2022
0.0%
0.9%
2.1%
9월 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
8월 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
7월 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
6월 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
5월 2022
0.5%
0.6%
0.0%
4월 2022
0.0%
0.4%
0.1%
3월 2022
0.1%
0.4%
1.0%
2월 2022
1.0%
0.5%
0.1%
1월 2022
0.1%
0.4%
0.0%
12월 2021
0.1%
0.5%
0.7%
11월 2021
0.7%
0.5%
0.6%
10월 2021
0.6%
0.5%
0.7%
123456
