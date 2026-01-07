영국은행 M4 통화공급 m/m은 해당 달에 전월 대비 스털링의 유통량 변화율을 보여줍니다.

M4 통화 공급에는 다음이 포함됩니다:

민간부문의 스털링 지폐와 동전 보유량

예금증서를 포함한 예금 분산

채권매매에서 발생하는 영국 MFI에 대한 클레임

영국 MFI가 발행한 5년 만기 원채를 포함한 상업용 종이 및 기타 금융상품

스털링 은행 어음 예상 보유액

M4는 통화 공급의 가장 유동적인 추정치를 나타냅니다.

통화 공급의 증가는 인플레이션 성장 대책입니다. 원칙적으로 국가통화시스템에 돈이 많이 돌면 돌수록 물가 상승률은 높아집니다. 인플레이션 목표인 2%를 달성하기 위해 영국은행은 양적 완화 프로그램을 실시하여 인위적으로 통화 공급을 증가시킵니다.

통화 공급 증가율은 행정 정보로서 파운드화 가치 시세에 영향을 미치지는 않습니다.

마지막 값: