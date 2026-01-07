뉴질랜드 제조업 판매 q/q는 해당 분기에 뉴질랜드 산업 부문 회사들이 판매한 상품의 달러 가치가 전 분기 대비 변화했음을 보여줍니다. 판매 증가는 생산 활동의 증가를 나타냅니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"뉴질랜드 제조 판매 q/q (New Zealand Manufacturing Sales q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.