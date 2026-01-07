이탈리아 생산자 물가 지수(PPI) y/y (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)
|낮음
|-0.2%
|0.2%
|
0.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-1.7%
|
-0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
생산자물가지수(PPI)는 국내 시장에서 판매되는 공산품의 생산가격과 해외 시장에서 판매되는 공산품의 생산가격에 대한 인식을 모두 구현하기 때문에, 마케팅의 첫 단계에서 형성되는 생산가격의 시간에 따른 변동을 측정하는 지표입니다.
PPI는 계산 기간에 따라 다른 비율의 지수를 표시할 수 있습니다. PPI y/y는 잠재적 변화(이탈리아어 "variazione tendenziale")로 간주됩니다. 즉, 같은 달과 전년도에 비교한 변화입니다.
이 지수는 ISTAT가 유럽 규칙에 근거하여 이탈리아에서 계산하며, ATECO 2002 분류에 따라 다음과 같은 산업 분야를 다룹니다: 광업 및 운반; 제조; 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급; 급수, 하수, 폐기물 관리 및 교정 활동. 제품 항목은 범주, 세분류, 소분류, 중분류, 섹션 등 ATECO 계층에 따라 집계되며, 소비자 내구재, 비 내구 소비재, 자본재, 중간재 및 에너지로 구분됩니다.
가격은 VAT의 'ex works'(또는 창고) 조건에 기록됩니다. 이 데이터 시리즈는 3,667개 업체의 표본에서 수집된 1,102개 제품 품목에 대한 가격 정보를 포함하며, 매달 약 12,600개의 관측치를 보유하고 있습니다.
가중치는 ISTAT가 2000년 손익계산서 조사에서 결정한 국내 시장에서 송장 처리된 판매 가액에 기초하여 각 집계에 대해 결정됩니다.
예상보다 높은 PPI y/y 판독값은 유로 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"이탈리아 생산자 물가 지수(PPI) y/y (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
