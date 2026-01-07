생산자물가지수(PPI)는 국내 시장에서 판매되는 공산품의 생산가격과 해외 시장에서 판매되는 공산품의 생산가격에 대한 인식을 모두 구현하기 때문에, 마케팅의 첫 단계에서 형성되는 생산가격의 시간에 따른 변동을 측정하는 지표입니다.

PPI는 계산 기간에 따라 다른 비율의 지수를 표시할 수 있습니다. PPI y/y는 잠재적 변화(이탈리아어 "variazione tendenziale")로 간주됩니다. 즉, 같은 달과 전년도에 비교한 변화입니다.

이 지수는 ISTAT가 유럽 규칙에 근거하여 이탈리아에서 계산하며, ATECO 2002 분류에 따라 다음과 같은 산업 분야를 다룹니다: 광업 및 운반; 제조; 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급; 급수, 하수, 폐기물 관리 및 교정 활동. 제품 항목은 범주, 세분류, 소분류, 중분류, 섹션 등 ATECO 계층에 따라 집계되며, 소비자 내구재, 비 내구 소비재, 자본재, 중간재 및 에너지로 구분됩니다.

가격은 VAT의 'ex works'(또는 창고) 조건에 기록됩니다. 이 데이터 시리즈는 3,667개 업체의 표본에서 수집된 1,102개 제품 품목에 대한 가격 정보를 포함하며, 매달 약 12,600개의 관측치를 보유하고 있습니다.

가중치는 ISTAT가 2000년 손익계산서 조사에서 결정한 국내 시장에서 송장 처리된 판매 가액에 기초하여 각 집계에 대해 결정됩니다.

예상보다 높은 PPI y/y 판독값은 유로 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

