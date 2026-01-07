캘린더섹션

이탈리아 생산자 물가 지수(PPI) y/y (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
국립통계연구소 (National Institute of Statistics)
분야:
가격
낮음 -0.2% 0.2%
0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-1.7%
-0.2%
다음 발표 실제 예측
이전
생산자물가지수(PPI)는 국내 시장에서 판매되는 공산품의 생산가격과 해외 시장에서 판매되는 공산품의 생산가격에 대한 인식을 모두 구현하기 때문에, 마케팅의 첫 단계에서 형성되는 생산가격의 시간에 따른 변동을 측정하는 지표입니다.

PPI는 계산 기간에 따라 다른 비율의 지수를 표시할 수 있습니다. PPI y/y는 잠재적 변화(이탈리아어 "variazione tendenziale")로 간주됩니다. 즉, 같은 달과 전년도에 비교한 변화입니다.

이 지수는 ISTAT가 유럽 규칙에 근거하여 이탈리아에서 계산하며, ATECO 2002 분류에 따라 다음과 같은 산업 분야를 다룹니다: 광업 및 운반; 제조; 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급; 급수, 하수, 폐기물 관리 및 교정 활동. 제품 항목은 범주, 세분류, 소분류, 중분류, 섹션 등 ATECO 계층에 따라 집계되며, 소비자 내구재, 비 내구 소비재, 자본재, 중간재 및 에너지로 구분됩니다.

가격은 VAT의 'ex works'(또는 창고) 조건에 기록됩니다. 이 데이터 시리즈는 3,667개 업체의 표본에서 수집된 1,102개 제품 품목에 대한 가격 정보를 포함하며, 매달 약 12,600개의 관측치를 보유하고 있습니다.

가중치는 ISTAT가 2000년 손익계산서 조사에서 결정한 국내 시장에서 송장 처리된 판매 가액에 기초하여 각 집계에 대해 결정됩니다.

예상보다 높은 PPI y/y 판독값은 유로 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"이탈리아 생산자 물가 지수(PPI) y/y (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-0.2%
0.2%
0.1%
10월 2025
0.1%
2.0%
1.1%
9월 2025
1.1%
-2.2%
0.2%
8월 2025
0.2%
0.1%
1.6%
7월 2025
1.6%
4.3%
2.4%
6월 2025
2.5%
-2.0%
1.7%
5월 2025
1.7%
0.2%
2.6%
4월 2025
2.6%
6.6%
3.9%
3월 2025
3.9%
10.3%
6.2%
2월 2025
6.2%
4.8%
4.4%
1월 2025
4.4%
-1.8%
1.1%
12월 2024
1.1%
-1.8%
-0.5%
11월 2024
-0.5%
-4.4%
-2.8%
10월 2024
-2.8%
-0.9%
-2.0%
9월 2024
-2.0%
1.3%
-0.8%
8월 2024
-0.8%
2.0%
-1.1%
7월 2024
-1.1%
0.6%
-2.5%
6월 2024
-2.5%
1.0%
-3.5%
5월 2024
-1.5%
-4.8%
-1.4%
4월 2024
-5.9%
-9.2%
-9.6%
3월 2024
-9.6%
-7.1%
-10.8%
2월 2024
-10.8%
-11.1%
-10.7%
1월 2024
-10.7%
-15.5%
-16.0%
12월 2023
-16.0%
-8.8%
-12.6%
11월 2023
-12.6%
-2.8%
-9.5%
10월 2023
-9.5%
-8.5%
-14.1%
9월 2023
-14.1%
-8.6%
-12.2%
8월 2023
-12.2%
-7.6%
-10.2%
7월 2023
-10.2%
-11.5%
-5.5%
6월 2023
-5.5%
-12.9%
-4.3%
5월 2023
-4.3%
-9.4%
-1.5%
4월 2023
-1.5%
-4.0%
3.7%
3월 2023
3.8%
1.8%
9.6%
2월 2023
9.6%
10.1%
11.1%
1월 2023
11.1%
25.2%
31.7%
12월 2022
31.7%
25.1%
29.4%
11월 2022
29.4%
23.7%
28.0%
10월 2022
28.0%
44.6%
41.7%
9월 2022
41.8%
44.2%
40.1%
8월 2022
40.1%
38.6%
36.9%
7월 2022
36.9%
33.5%
34.1%
6월 2022
34.1%
34.7%
34.6%
5월 2022
34.6%
32.1%
35.3%
4월 2022
35.3%
40.0%
36.9%
3월 2022
36.9%
29.7%
32.8%
2월 2022
32.8%
35.0%
32.9%
1월 2022
32.9%
20.7%
22.6%
12월 2021
22.6%
23.8%
22.2%
11월 2021
22.1%
22.1%
20.4%
10월 2021
20.4%
15.0%
13.3%
1234
