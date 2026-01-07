S&P 글로벌 유럽 연합 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global European Union Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|중간
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
마킷 통합 PMI는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 이 지표는 유로존 19개국의 약 5000개 민간기업에 근무하는 구매관리자를 대상으로 매월 실시한 설문조사에 기초하고 있습니다.
종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차린 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 샘플은 유로 지역에 걸쳐 가능한 최대 수의 대기업을 대상으로 선정됩니다.
구매관리자들은 입출력 가격, 고용, 생산, 신규주문 등 업무의 기본요소를 평가하는 설문지를 작성합니다. 조사 참여자들은 상대적인 추정치, 즉 수치가 증가했는지, 감소했는지 또는 변하지 않았는지 여부를 제공합니다. 개별 하위 지표는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.
각 응답은 기업의 규모와 해당 기업이 속한 하위 부문의 총 생산 또는 서비스에 대한 기여도에 따라 가중치를 부여합니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다.
지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.
PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 그것은 유로존의 전체 민간부문에서의 사업활동에 관한 운영정보를 제공합니다. 생산과 물가상승률의 선행지표라는 해석이 나옵니다. PMI 성장은 시장상황이 호전되고 있음을 보여주는 것으로 유로화에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"S&P 글로벌 유럽 연합 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global European Union Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용