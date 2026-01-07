미국 실업률 (United States Unemployment Rate)
|높은
|4.6%
|4.3%
|
4.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|4.8%
|
4.6%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
실업률은 전체 민간 노동력에 대한 실업자의 비율입니다. 지표 계산에서 최근 4주 동안 구직활동을 활발히 해 당장 일을 시작할 수 없는 사람은 실업자로 정의됩니다. 이런 사람은 실업급여 수급 여부와 관계없이 실업률에 포함됩니다.
실업 통계 데이터는 전국의 약 11만 명(6만 가구)을 인터뷰하여 수집합니다. 16세 이하 군 복무자, 교정시설 종사자, 정신병원 종사자는 조사대상에서 제외됩니다.
이 지표(U3)는 미국 노동 시장의 상태를 평가하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 비율입니다. 하지만 이것은 이용할 수 있는 실업률의 유일한 지표가 아닙니다. 예를 들어 U6 와의 차이는 경제적 이유로 시간제 또는 일시 고용된 개인은 통계에 포함되지 않으며 U3에 따라 고용된 것으로 간주합니다. 또한 이 지표는 일을 하고 싶지만 다른 이유(장애 등)로 인해 할 수 없는 사람들과 구직 후 더 이상 구직 활동을 하지 않은 사람들을 고려하지 않습니다. 그래서 U3는 노동시장에 대한 매우 낙관적인 그림을 보여준다는 비판을 자주 받습니다.
실업률은 국가 경제 발전의 주요 지표 중 하나입니다. 그것은 예측 지표가 아닙니다. 그것의 성장은 경제 상황의 변화의 결과입니다.
실업률 감소는 달러 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 실업률 (United States Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
