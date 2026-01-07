인도의 은행 대출 증가율 y/y는 인도 소비자와 기업에 발행된 미지급 대출량의 변화를 반영합니다. 이 지수는 연도별 변화를 측정합니다. 인도준비은행(RBI)은 매월 대출자료를 발행합니다.

지표 산출의 출처 데이터는 39개 시중은행이 제공하며, 이는 전체 대출의 약 90%를 차지합니다. 가계와 민간기업에 발행되는 대출도 보고서에 포함됩니다. 후자가 대출금의 대부분을 차지합니다. 인도준비은행은 일반지표 외에도 부문별(제조업, 농업, 서비스)별 별도 데이터를 발표합니다.

이 지수는 잠재적인 소매판매의 평가에 사용되며, 이자율의 변화를 반영합니다. 지수 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 다시 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 따라서, 은행 대출 증가는 은행 부문과 국가 경제 전반에서 개선을 나타냅니다.

일반적으로 은행 대출 증가세는 국가 통화에 호재로 여겨집니다. 반대로, 대출 부문의 둔화는 인도 루피화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: