생산자물가지수(PPI) y/y는 유로존에서 제조되고 국내 시장에서 판매되는 상품의 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 특징으로 합니다. 지수는 생산자 관점에서 계산됩니다. 이 값은 VAT를 포함하지 않은 기본 가격과 제품 매출과 직접 관련된 유사한 세금을 반영합니다. 실제 거래량은 실제 가격 움직임을 반영하기 위해 계산에 사용됩니다.

Eurostat는 모든 회원국의 집계 데이터를 계산하고 게시합니다. 그 자료는 수천 개의 제조 기업을 대상으로 한 조사에서 얻은 것입니다. 제조업체는 광업기업, 산업기업, 전기, 가스, 수도공급업체 등 3개 그룹으로 나뉩니다. 가격 변동은 기준 기간과 비교하여 추정됩니다. 기준 기간은 5년마다 개정되며, 현재 2010년으로 설정되어 있습니다. 종합지수를 계산할 때 회원국의 상대적 가중치도 수시로 수정됩니다.

PPI는 제품이 소매 시장에 나오기 전에 생산 수준에서 가격 움직임을 등록합니다. 따라서 소비자 수준에서 추가적인 가격 변동을 예측할 수 있습니다. PPI는 인플레이션 압력을 나타내는 선행 지표로 사용됩니다. 이 데이터는 통화 정책을 준비할 때 사용됩니다.

지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

