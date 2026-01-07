유럽연합 생산자물가지수(PPI) y/y (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)
|낮음
|-0.5%
|0.1%
|
-0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-1.5%
|
-0.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
생산자물가지수(PPI) y/y는 유로존에서 제조되고 국내 시장에서 판매되는 상품의 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 특징으로 합니다. 지수는 생산자 관점에서 계산됩니다. 이 값은 VAT를 포함하지 않은 기본 가격과 제품 매출과 직접 관련된 유사한 세금을 반영합니다. 실제 거래량은 실제 가격 움직임을 반영하기 위해 계산에 사용됩니다.
Eurostat는 모든 회원국의 집계 데이터를 계산하고 게시합니다. 그 자료는 수천 개의 제조 기업을 대상으로 한 조사에서 얻은 것입니다. 제조업체는 광업기업, 산업기업, 전기, 가스, 수도공급업체 등 3개 그룹으로 나뉩니다. 가격 변동은 기준 기간과 비교하여 추정됩니다. 기준 기간은 5년마다 개정되며, 현재 2010년으로 설정되어 있습니다. 종합지수를 계산할 때 회원국의 상대적 가중치도 수시로 수정됩니다.
PPI는 제품이 소매 시장에 나오기 전에 생산 수준에서 가격 움직임을 등록합니다. 따라서 소비자 수준에서 추가적인 가격 변동을 예측할 수 있습니다. PPI는 인플레이션 압력을 나타내는 선행 지표로 사용됩니다. 이 데이터는 통화 정책을 준비할 때 사용됩니다.
지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽연합 생산자물가지수(PPI) y/y (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용