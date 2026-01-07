S&P 글로벌 브라질 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|낮음
|N/D
|49.3
|
48.8
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
IHS Markit Ltd는 전 세계 경제를 자극하는 주요 산업과 시장에 대한 중요 정보, 분석 및 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 서비스 및 정부를 계약하는 기업에 재무 및 비즈니스 정보, 분석 및 솔루션을 제공하여 운영 효율성을 개선하고 정보에 입각하고 신뢰할 수 있는 의사 결정을 이끌어내는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
IHS Markit는 구매 관리자 지수(PMI®)라는 전 세계 비즈니스 설문 조사 지수를 발행합니다. PMI는 신규 주문, 생산, 고용, 공급업체 인도 시간 및 입력 재고의 통계 데이터를 기반으로 계산된 가중 평균입니다.
IHS 마킷은 현재 전 세계에서 가장 신뢰도가 높은 지수 제공 업체 중 하나로, 주로 매월 업데이트되는 경기동향 지표가 정확하고 일반적으로 유일하기 때문에 중앙은행, 금융시장, 기업 의사결정권자들이 벤치마크로 사용하고 있습니다.
월간 IHS Markit 브라질 PMI – Industrial Sector 조사는 산업 분야 약 400개 기업의 구매 담당자들에게 보낸 설문지 응답에서 얻은 정보를 이용하여 작성합니다. 연구는 GDP에 대한 기여도에 기초하여 부문별, 그리고 회사 내 직원 수에 따라 통합됩니다.
수집된 응답은 전월과 비교되며 결과는 0에서 100 사이입니다. 이 지수는 산업 부문의 조건을 반영합니다; 50을 넘으면 성장을 나타내고 브라질 현실 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"S&P 글로벌 브라질 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
